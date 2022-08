Zoe Gotusso presenta en Mendoza “Mi primer día triste”

Aunque su disco lleva la palabra triste en el título, lo que menos le causó es tristeza. Porque Zoe Gotusso comenzó su camino solista a paso firme, y como ella sostiene, le gusta saborear lento los procesos y las canciones.

Por eso se tomó dos intensos años para llevar el “Ganas Tour” a distintos escenarios como el Teatro Gran Rex de Buenos Aires (con localidades agotadas) y a ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao, Bogotá, Ciudad de México, Montevideo, Córdoba, Rosario, Santa Fe y esta noche lo hará, en el teatro Mendoza de nuestra provincia.

“Siento que me tomé mi tiempo, le he dado un buen tiempo a este disco y eso me gustó. Porque el mundo va tan rápido, que darle el camino que necesita está bueno. Y lo estoy despidiendo con mucha alegría”, cuenta la cordobesa Zoe Gotusso.

Las Ganas de hacer música

Precisamente esas canciones con las que mostró sus sentimientos y su forma de cantar tomaron un camino inesperado. El single “Ganas” llegó a los rankings de las radios como uno de los temas del momento.

Y en 2021, el disco le valió dos nominaciones para los Latin Grammys, como “Mejor Nuevo Artista” y “Mejor Canción Pop / Rock” (por “Ganas”). Además, ganó el premio Gardel al “Mejor Álbum Pop” con su primer disco solista “Mi primer Día Triste” (categoría que compartió con Tini y Lali) y fue elegida por Spotify para encabezar la campaña Equal, con una gigantografía en Times Square, Nueva York.

“Las satisfacciones tienen que ver con el tiempo que uno se toma para saborear algo. En estos dos años creo que el disco acompañó mi crecimiento, me vio aprender a armar una banda. Es mi primer álbum solista, entonces me ha visto en un momento de mucho crecimiento”, sostiene.

-Ahora el desafío es mayor para hacer nuevas canciones después de un disco que marcó un buen comienzo.

-Siempre me es un desafío, por suerte estas canciones tuvieron ese eco, pero los discos y las canciones son para siempre. Por eso de tomarse el tiempo para hacer las cosas es fundamental. Y el desafío creo que las personas que hacen algo que les apasiona, y están dispuestas a verse expansivamente. Yo me veo con la vara más alta, si bien es mi primer disco yo me siento exitosa. Y ahora en el próximo álbum me desafío, pero no pienso en lo externo, pero por suerte me escucho a mí, que quiero yo. Me es un desafío como cantante, que lo componga mejor, que las composiciones estén más maduras.

Siento que puse mi propia vara alta y manejo un nivel de exigencia alto, entonces me va a dar un poco de miedo. Pero eso es inevitable, el miedo es parte de incomodarse y de crecer. Ojalá que cuando salga el nuevo disco me sienta más madura y me traiga otra cosa.

-¿Sos muy exigente a la hora de trabajar?

-Soy una persona bastante exigente, bastante trabajadora, como que puedo llevar las dos cosas. Me siento muy natural a la hora de trabajar, no estoy pensando en que diré yo, pero soy exigente, porque en mi naturalidad está eso. Y a veces me hace sufrir mucho, y dudo de mí misma. La exigencia si es medida está buena.

Por ejemplo, ahora compuse un montón para este nuevo álbum y me di cuenta que ya tengo suficiente, que compuse cincuenta canciones y me complace. Creo que el equilibrio es la clave, entre la exigencia y el disfrutar.

-¿Qué es lo que más te sorprendió de este camino?

-Yo superé mi expectativa con este disco, tenía sueños y ya los superé. No quiere decir que no tenga nuevos sueños. Y lo segundo, que es lo que más me sorprendió, es la calma con lo que me lo tomo. Me hace muy feliz y me trae alegrías todas las semanas. Puedo disfrutar, porque nos pueden pasar cosas grandiosas y no las vemos. Y hay gente que las puede ver, porque paro la pelota y lo disfruto. Lo llevé con bastante calma, y es gracias a la gente que tengo cerca, tengo un colchón amoroso que me sostiene.

-En estas nuevas canciones ¿cuál es la búsqueda?

-Todavía no sé cual es la búsqueda sonora porque aún no entro en el estudio a jugar con esto. Pero sí me propuse a mí misma, si soy cantante hago canto, entonces espero ser mejor cantante. Ser una mejor compositora latinoamericana. Yo estoy convencida de que soy un amante de la música y hacer canciones, y lo voy a hacer toda mi vida. Tal vez me anime a hacer un disco electrónico, me animo a hacer un disco solo de voces, pasar por otros géneros. Mi desafío no pasó por el género, sino por la madurez como cantante y compositora.

Siento que recién me despierto, que estoy comenzando y siento que estoy al 10% de vivir un montón de cosas. Soy bastante optimista.

La Ficha

ZOE GOTUSSO Ganas Tour

Abre el concierto Feli Ruiz.

Día y hora: hoy, a las 21.30.

Lugar: Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad).

Entradas: en Tuentrada.com