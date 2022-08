Tiago PZK actúa hoy en el Arena Maipú y confiesa: “Empecé a vivir el sueño de mi vida”

Este sábado, la cita musical es el espectacular show que llega a Mendoza de la mano de Tiago PZK. El joven músico es uno de los artistas más escuchados actualmente en Argentina, y presentará en el Stadium Arena Maipú su “Portales Tour”.

Nacido en Montegrande, Tiago se destacó en sus comienzos por los títulos obtenidos en las reconocidas batallas de freestyle: God Level, Nike Battle Force, Supremacía, GoldBattle y El Quinto Escalón. Además, fue Campeón de la Batalla de Maestros luego de ganarle a Wolf en el año 2017.

El joven ha trepado a la cima de la escena urbana argentina con colaboraciones como “Cerca de ti” con Rusherking, “Yo sé que tú” junto a Lit Killah y “Prende la cámara” con los hermanos Montaner y FMK. Asimismo, su gran éxito fue la Bizarrap Music Session #48, canción que se escuchó en todo el mundo y ha superado las 136 millones de vistas en Youtube.

En el marco de “Portales Tour”, Tiago PZK dio una entrevista exclusiva con diario Los Andes y habló sobre su crecimiento artístico, el nuevo disco y la gira que lo ha acercado a sus fanáticos de todo el país.

- ¿Cuándo nació tu amor por la música y te diste cuenta que puliendo ciertos detalles podías vivir de esto?

Mi amor por la música nació desde muy chiquito, cuando empecé a escuchar música y fue de manera inconsciente. No lo hacía pensando en el hecho de “si trabajo de esto llegaré a tal cosa”, yo simplemente soñaba ser un artista grande como cualquier niño sueña con ser Spiderman, no sé. Yo, por ahí, tenía otro sueño u otro ídolo por así decirlo, algo que veía muy lejano en ese momento. Entonces fue el hecho de trabajarlo inconscientemente en el tiempo y jugando.

Hubo un año en el que me lo propuse que fue en el 2019, ese fue el año en el que dije “bueno, me la juego por la música” y dejé la escuela y me dediqué todo ese año entero a hacer música. Ese año fue dándose, cuando salió Sola y empezó todo el revuelo...

- Teniendo en cuenta tu presente sumamente exitoso y tu pasado en Montegrande, cuando mirás hacia atrás ¿qué rescatas de tu pasado que te enseñó a ser el artista y la persona que sos hoy?

Yo creo que cuando uno tiene un tipo de crianza o una personalidad muy marcada desde muy chico, los valores nunca cambian. Creo que sigo siendo el mismo Tiago porque sigo soñando un montón, y rescato del tiempo pasado en Montegrande que aprendí un montón a ser constante, a frustrarme y no dejar pasar las oportunidades, a seguir metiéndole, a seguir trabajando…

Desde muy chiquito, desde que iba a las competencias de freestyle no era muy bueno y siempre perdía, pero nunca me rendí ni tiré la toalla. Siempre le seguí metiendo y es una enseñanza que me quedó desde los 14 años más o menos, a ser constante. Creo que esas cosas son las que me dejaron marcado.

- Cuando ves lo que has logrado ¿Te considerás un referente de la cultura musical urbana o solo te dedicás a seguir creciendo sin presiones?

Creo que eso no está en manos de uno, simplemente con el hecho de que te escuche mucha gente pasas a ser referencia de muchos chicos, chicas y gente que sueña con esto mismo que sueño yo.

Obviamente mi mensaje es darles ese aliento a los chicos y chicas que sueñan con esto. Decirles que sigan metiéndole porque yo en un momento me frustraba mucho y no se me daba, y trabajé un montón y se me terminó dando. Ese es el mensaje que les dejo a todos mis fanáticos y gente que me sigue y usa de referencia para seguir un sueño, empezar a hacer música y lo que sea.

Es inevitable cuando uno da pasos grandes, importantes y personales, eso repercute en un montón de gente, de lugares y termina creando otros monstruos, por así decirlo. Uno al dar los pasos que está dando, sin querer está alentando a que otros den esos mismos pasos o más grandes todavía.

- Contame porqué el disco se llama Portales y cúal es la esencia del álbum que se vivirá en el show

Portales en vivo… lo que se siente es un show variado, que tiene muchos colores. Creo que la gente lo nota muy bien y disfruta no solamente de las canciones más conocidas sino también las nuevas porque es música en su máxima expresión.

Tengo una banda muy talentosa, los chicos son increíbles y hacen que en vivo las canciones suenen increíblemente bien. Yo creo que siempre damos el mismo mensaje, queremos que sea una experiencia el show y que salgan de ahí diciendo “Wow, me motivé, quiero llegar a eso, quiero hacer eso, voy a contarle a mis amigos lo bueno que estuvo”. Quiero dejarles esa experiencia, que no se olviden de ese día porque hay mucho trabajo detrás.

El concepto del disco es eso: variedad de géneros y muchos colores para diferentes gustos.

- Siguiendo esto que decis ¿Pensás incursionar en nuevos géneros para trabajar con otros artistas o ingresar a otros ambientes?

Si, yo soy una persona que me gusta desafiarme a mí mismo, meterme en géneros, lugares, canciones y artistas que por ahí no son del estilo que yo hago o a lo que voy siempre, sino meterme con la versatilidad. Me gusta desafiarme, si hago un reggae o un rock quiero hacerlo bien y que suene bien. Al fin y al cabo esa es mi meta, y te abre muchas puertas de poder hoy hacer una canción con este artista y mañana con esta banda de rock, te da una brecha mucho más grande…

- Y las 15 canciones de este disco ¿cúal fue lo más parecido a un sueño cumplido?

La canción con Mike Towers fue algo re loco porque me gusta mucho lo que hace él y se terminó dando de una forma re orgánica. A ese tema lo iba a sacar solo, y unas semanas antes de sacar el disco me entero que me había mandado el verso... Cuando llegué a casa se lo mostré a mis amigos y nos volvimos locos todos, y estuvo buenísimo porque fue algo inesperado, ¡fue una sorpresa!

Es el único tema del disco que tiene otro compositor, justamente fue el Enzo (FMK). Imaginate hace cuanto fue que recién nos estábamos mudando a la casa. Ese tema tiene mucho tiempo, más o menos la época de “Prende la cámara “, hacía un montonazo que había trabajado eso con el FMK. Yo lo iba a sacar sólo porque no se presentó la oportunidad de hacer un featuring y de repente me sorprendió lo de Mike. Él le dio un refresh, como que lo refrescó al tema.

Se presentará este sábado en el Arena Maipú. / Gentileza

Portales Tour 2022

La extensa e importante gira que Tiago planificó para presentar su primer disco comenzó con un show en el Movistar Arena que terminó transformándose en una fecha doble, ambas con localidades agotadas. Además de incluir varias ciudades del país como Mar del Plata, Bahía Blanca, Córdoba, Neuquén, Trelew, Río Gallegos, entre otras.

El tour llegará a países vecinos como Chile y Perú, pero también volará lejos a distintas ciudades de España, Estados Unidos y México.

- ¿Cómo fue la experiencia de llenar dos Movistar Arena y qué cambios viste en vos antes y después de esas presentaciones?

Creo que caí en un montón de cosas después del Movistar Arena, entendí lo que puede generar la música en vivo y en la gente. Ver gente llorando, bailando, metiéndole mucho sentimiento cuando están en los show y que siga pasando, me sorprende un montón.

Medio que todo fue virtual cuando yo empecé, todo fue medio pandémico y hoy en día lo estoy viendo desde otra perspectiva que era el sueño de mi vida. Cuando empecé a vivir el sueño de mi vida fue una emoción tan grande que yo no lo podía creer, la verdad. Estar en las tarimas, seguir tocando, la gente que va, cómo se emocionan… Yo no puedo creer lo que estamos generando con las canciones, simplemente con sentimientos que dejamos plasmados en un instrumental.

Saber que la gente lo siente así me pone muy contento y me motiva. Yo me subo al escenario y me bajo hecho agua, porque doy todo ahí arriba, canto todo, me perreo todo, hago todo (risas)

- Pisando la provincia de Mendoza ¿esta visita es tu primera vez acá o viniste antes?

No, fui varias veces ya y me encanta Mendoza. Me parece una de mis provincias favoritas, uno de mis lugares favoritos de mi país, es increíble. Fui varias veces porque tengo amigos, también fui a competir varias veces y grabé mis primeros temas allá. Me encanta Mendoza, a mi familia también le encanta y creo que es un lugar muy especial. Además, la gente es muy energética, muy buena vibra y me emociona mucho el hecho de ir a tocar allá porque saber que fui siendo un niño a competir y hoy en día estoy yendo con un show armado, por ahí siendo un artista ya cuando en ese momento recién apuntaba a serlo. Por eso volver a pisar ese lugar donde empezó la aventura que hoy en día se está desarrollando y verle la cara a mi público, me emociona un montón.

- En medio de la gira hay algunas fechas que tenés libres y se rumorea que vas a telonear a Justin Bieber, ¿qué podés decir sobre eso?

Mira, si fuese algo concreto no creo que me dejarían decirlo. No sé si es una posibilidad pero a mí me encantaría.

Me motiva que sea otro público, que no sea mi público. Justin es mi referencia tanto en el vivo, en mis canciones como en toda mi carrera. Él fue uno de los pilares que hizo que yo sea artista y me motivó a cantar, así que me estaría encantado.

Ficha

Portales Tour

Fecha y horario: sábado 20 de agosto a las 21 horas

Lugar: Stadium Arena Maipú (Lateral Sur Emilio Civit 791, Esquina Maza)

Entradas: tuentrada.com