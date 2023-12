Terminó Gran Hermano Chile: quién ganó y la increíble decisión que tomó con su premio

Tras pasar 169 días en la casa de Gran Hermano Chile, Constanza Capelli se consagró como la gran ganadora de la primera edición del reality en Chile. Con 43.99%, logró dejar en segundo lugar a Scarlett (30.61%) y en tercer lugar a “la Pincoya” (25.40%). La final del reality se vivió en Chile y las tres mujeres abandonaron la casa una semana antes de la gran final, primero por cuestiones logísticas dado que el estudio está en el vecino país, y porque tienen que acondicionar la casa para la nueva edición de GH en Argentina, que arranca el 11 de diciembre.

Coni, la gran ganadora de Gran Hermano Chile

En un cambio total en el formato, por primera vez, la gran final se vivió fuera de la casa. La encargada de nombrar a la gran ganadora fue Diana Bolocco, conductora del ciclo en el vecino país, quien tenía a su lado a Julio César Rodríguez, su compañero en la conducción de este certamen.

“Mi historia pudo ser contada”. Esas fueron las primeras palabras de Coni tras conocerse el resultado. La joven bailarina que confesó haber tenido una vida muy dificil por su adicción a las drogas, habló de la fortaleza con la que salió de la casa y aclaró que no todo fue color de rosa, y que “hay caminos más sanos para hacerse fuerte”.

35 millones de pesos chilenos y un acto solidario

Al ser consultada por el premio y lo que iba a hacer con él. Coni dejó a todos helados. “En algún momento lo dije y yo soy de las que cumple mi palabra, pero no porque lo prometí, si no porque lo sigo sintiendo”, comenzó diciendo la gran ganadora.

“Parte del premio va a ir hacia Pincoya, Jennifer. Ella ha sido un pilar fundamental para mi camino en el reality. Empezamos juntas, nos soltamos en algún momento, pero si se dieron cuenta, en el programa nunca nos dejamos de soltar la manito”, confesó Constanza.

“Mi familia aplaudía los logros de ella y para mí ella es mi familia”, sentenció la ganadora de GH, y agregó: “Siento que yo no hubiese llegado hasta acá si no hubiese sido por ella, por todos en verdad, pero ella protagonizó un papel súper importante en la estadía en el reality, así que parte del premio va a ser para mi Pincoyita. Se lo mega merece… las tres en verdad, pero todos sabemos que con mi Pincoyita éramos como madre e hija”.

La Pincoya, ¿aceptó la plata del premio de Coni?

Cuando en la televisión chilena le preguntaron a Jennifer sobre las declaraciones de Coni y la intención de compartir su premio con ella, la Pincoya reveló que era algo que la ganadora siempre le decía: “ella en varias oportunidades me decía ‘si llegamos a la final y yo gano el premio, yo lo voy a compartir contigo’ y yo siempre le dije ‘tranquila, que pase lo que tenga que pasar’… y ella sabía que yo lo mismo hacia ella”.

Jennifer, "la Pincoya", una de las más queridas de la casa

Sin embargo, la mujer rechazó el ofrecimiento de su amiga. “Ella sabe que para mí lo más importante es su amistad y yo nunca estuve con ella por el hecho de que ella si es que ganaba el premio me iba a dar algo”, confesó la mujer.

“Yo te lo agradezco de todo corazón… este premio te lo dio la gente, te lo mereces tú. Yo siempre te lo he dicho y yo estoy agradecida que siempre pensaste en mí, pero la gente sabe y me conoce, obviamente yo no lo voy a aceptar”, respondió tajante la Pincoya, hablándole directamente a la ganadora de GH, quien reconoció que va a seguir insistiendo.

