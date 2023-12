Thiago Medina consiguió un excelente trabajo luego de cerrar su verdulería

La espera de las gemelas que Daniela Celis y Thiago Medina aguardan con emoción se ve acompañada de cambios significativos en la vida del exparticipante de Gran Hermano. Luego de cerrar su verdulería debido a diversos inconvenientes, Thiago reveló entusiasmado su nueva oportunidad laboral.

La decisión de cerrar el emprendimiento radicó, según Thiago Medina, en los problemas surgidos a raíz de la pésima atención proporcionada por sus empleados.

Daniela Celis y Thiago Medina

En un relato transparente, el joven compartió que la calidad del servicio no estaba a la altura de sus expectativas, y ante comentarios negativos sobre el comportamiento de su personal, decidió cerrar el local para preservar su reputación.

“La cerré porque no podía ir mucho con todos los problemas que tenía. Yo tenía una cuenta de Instagram de la verdulería, y me hablaban mucho por ahí y me decían que la gente que dejaba estaba todo el día tomando y fumando. Entonces, para no quedar mal, cerré”, explicó Thiago.

El ex GH consiguió un nuevo trabajo.

A pesar de los desafíos enfrentados, Thiago Medina compartió con sus seguidores una emocionante noticia laboral. “Les quiero contar que mañana voy a estar como panelista en ‘Ariel en su salsa’. Estoy muy contento”, anunció el futuro padre a través de sus historias en Instagram, revelando su participación en el programa de Ariel Wolman.

Las oportunidades laborales de Thiago Medina

Este nuevo capítulo profesional representa una oportunidad para Thiago de reiniciar su carrera laboral y dejar atrás los problemas que enfrentó con su anterior emprendimiento. Sus seguidores expresaron su apoyo y felicidad ante esta noticia, celebrando junto a él esta nueva etapa.

Thiago Medina y Daniela Celis en "A la Barbarossa". (Foto: Captura de pantalla)

A pesar de los cambios laborales, la relación entre Daniela Celis y Thiago Medina también ha sido objeto de atención. La pareja, que está a punto de convertirse en padres, ha enfrentado preguntas sobre el matrimonio.

Daniela, de manera sugerente, acompañó la revelación del embarazo con la pregunta: “¿Y el anillo para cuándo?”. Este gesto no solo generó especulaciones, sino también reflejó el deseo de Celis de formalizar aún más su compromiso con Thiago.

En este periodo de expectación y transformaciones, Thiago Medina no solo se prepara para recibir a las gemelas sino también para escribir un nuevo capítulo en su carrera laboral, demostrando que, a pesar de los desafíos, el futuro se presenta lleno de oportunidades y emocionantes cambios.

