Por qué hay dudas del embarazo de Daniela Celis: ¿Son gemelos o trillizos?

La exconcursante de Gran Hermano 2022, Daniela Celis, compartió a través de su reciente cuenta de Instagram, @gemelos_medinacelis, un video que generó expectación sobre su embarazo junto a Thiago Medina.

Este jueves, Daniela intrigó a sus seguidores al revelar que se sometería a una ecografía para confirmar si su embarazo era de gemelos o incluso trillizos.

La noticia generó una gran anticipación entre sus seguidores, quienes esperaban ansiosos el desenlace de esta nueva etapa en la vida de la pareja.

En su publicación, Daniela compartió la expectación y nerviosismo previos a conocer los resultados de la ecografía. Sus seguidores fueron testigos de su emoción en este momento crucial.

Después de la ecografía realizada este jueves, Daniela no pudo contener la emoción y decidió contarles a sus seguidores que ya sabía el resultado a través de un video en su cuenta @gemelos_medinacelis.

Cómo se llamarán los hijos de Daniela Celis y Thiago Medina

Daniela Celis reveló que su fecha de parto está programada para el 27 de febrero, aunque podría adelantarse debido a que se espera que los bebés nazcan prematuros. La joven expresó: “Va a ser con cesárea programada debido a que son dos bebés y requerirán cuidados adicionales”.

Uno de los aspectos más curiosos de su historia es que, a pesar de que se enteró del sexo de los bebés durante una ecografía, decidió no saberlo en ese momento.

En su lugar, hizo un pedido especial a su obstetra para que le anotara el resultado en un sobre sellado. Daniela planea realizar una fiesta con fuegos artificial y colores para revelar el sexo de sus gemelos en un evento muy especial.

Los nombres de los bebés también son motivo de expectación entre sus seguidores. Aunque aún no están completamente decididos, algunos de los nombres que se barajan son Roma y Amelie o Ivo y Teo. Lo que es seguro es que llevarán el apellido compuesto “Medina Celis”.

Daniela Celis anunció su embarazo en agosto, confirmando que no sería madre de uno, sino de dos bebés. En ese momento, compartió su alegría y comentó: “Se me cumplieron varios sueños, quise ser famosa, quise tener gemelos y se me dio”.

