Se estrenó “Por fin la noche”, la Comedia Municipal 2023 de Manuel García Migani

El miércoles pasado estrenó “Por fin la noche”, la nueva obra de la Comedia Municipal Cristobal Arnold, cuyo texto y dirección está a cargo de Manuel García Migani.

La comedia es la producción 2023 del certamen de Capital y se podrá ver hoy sábado 16 y domingo 17 de diciembre, en el teatro Quintanilla. Las entradas están disponibles en Entradaweb.com.ar o en boletería de la sala.

Cabe aclarar que la obra continúa en cartel el jueves 21 de diciembre, a las 21.30. Y volverá con su temporada de funciones a partir del 19 de enero, en la misma sala de Capital.

POR FIN LA NOCHE.

Una comedia de época con temas actuales

Por primera vez, en sus 19 ediciones, la comedia Municipal seleccionó un texto original escrito para el certamen. La obra de Manuel García Migani lo pone al director y actor mendocino, también por primera vez en ese rol, dentro del certamen, en el que había participado en las dos últimas producciones como actor.

“El fin de la noche” sucede en el comienzo de los años 30 en Argentina. Clarita, una joven muchacha de General Alvear, pasa las mañanas y las tardes bordando y escuchando radioteatro. Para su sorpresa, su padre y su madre han decidido enviarla a Corrientes para aprender a ser una buena esposa en una prestigiosa Escuela de Señoritas. Para sorpresa de sus padres, el gusto diurno por el bordado y la radio, en Corrientes, encontrará su reflejo nocturno: un fuerte deseo por actuar y vivir el radioteatro en carne propia.

En esta obra, Migani se propone unir el pasado y el presente, con un discurso que interpela al público, para hablar de los mandatos impuestos, los conflictos con el deseo y el deber ser, y las costumbres culturales, que al parecer poco han cambiado en cien años.

“La obra es el resultado de una búsqueda, tenía ganas de probar una especie de espejo de momentos de la historia con momentos actuales. A mí me sucede que los temas de agenda de la actualidad, a veces están tan procesados, que no te interpela, resulta repetitivo y los discursos terminan impactando en personas que piensan igual. Es como una especie de auto placer, como que algo se cristaliza en la comunicación en este momento, y buscas escuchar discursos que te confirmen tu forma de ver el mundo. Y eso me parece un poco peligroso para el discurso artístico, y eso debilita un poco la función del arte. Entonces el arte tiene esa función de desnaturalizar los discursos y evidenciar los hilos de las costumbres, las elecciones, los patrones. Quería probar el escribir una historia en otro tiempo pasado, pero creando resonancias con cuestiones actuales”, detalló Manuel García Migani quien ahora escribe y dirige la comedia, luego de su experiencia como actor en las obras “Todo” que la dirigió Ariel Blasco. Y en la anterior que fue “El viento en un violín” que la dirigió Agustín Daguerre.

La nueva comedia Municipal 2023.

Luego del estreno el miércoles pasado, la recepción del público fue positiva, ante una obra que se sale de los cánones conocidos del teatro de Migani.

Axio Blanc, Karim Pabst, Gustavo Álvarez, María Pereira, junto con los músicos Silvina Inés Ormeño y Álvaro Alaniz, son el elenco seleccionado luego de la instancia de casting, que interpreta la pieza.

Aunque es una obra de época, la historia tiene resonancia con el presente, tanto en la temática como en el ritmo escénico.

“La obra sucede en los años ‘30, luego del primer golpe de Estado en Argentina. Y ahí hay un compenio de características del momento, que leyendo archivos, me sorprendió la actualidad, parecía la Argentina de hoy. Entonces me pareció bueno darle una cierta perspectiva a los temas de hoy. Creo que esa distancia, lo que hace es evidenciar que estamos parados en el mismo lugar hace cien años. Y de alguna manera la obra confirma esa idea. Hay un ritmo actual, la obra finge ser una pieza antigua, pero está sucediendo hoy y tiene todos los elementos de la contemporaneidad. Jugue a que la obra es una especie de película de los años ‘30. Intentamos que el humor sea de esa época, la sonoridad también”, apunta Migani.

Tanto la puesta como la música proponen ese viaje al pasado, con el que el público adulto puede sentirse identificado, sin descuidar el guiño en el presente.

“Tengo un prejuicio que mi teatro lo ve y es para público de mi generación, entonces con esta obra puedo seducir a un público de otra generación, más grande, y plantearles nuestra visión del mundo. Y también dialogar con otras generaciones, buscando romper esa autocomplacencia en la que hemos caído, de buscar gente del mismo palo para sentirnos identificados”.

La obra "Por fin la noche", en el teatro Quintanilla.

-Hoy el espacio de la Comedia Municipal es el único ámbito oficial para producir teatro, ¿cuál es tu mirada de esto?

-El espacio de la comedia municipal lo celebro muchísimo, y me parece super importante que exista. Es el único espacio oficial del municipio, que contrata artistas para generar un proyecto. Y eso también define la identidad cultural de una ciudad. Y me llama la atención que Mendoza no tenga más proyectos como este, porque hay mucha variedad de artistas. Para mí es una responsabilidad grande estar ahí, de poder utilizar estos recursos y generar este espacio de encuentro con la gente.

Para agendar: dónde y cuándo ver la Comedia Municipal

La obra “Por fin la Noche” es la 19° edición producción de la Comedia Municipal Cristóbal Arnold. La obra escrita y dirigida por Manuel García Migani tendrá cuatro últimas funciones en diciembre; hoy sábado 16, a las 21.30 horas, el domingo 17, a las 20, y el jueves 21 y viernes 22, a las 21.30 horas. En el teatro Quintanilla (plaza Independencia, Ciudad).

Luego volverá a la cartelera, a partir del 19 de enero, de viernes a domingo, a las 21.30 y 20 horas respectivamente. Las entradas están disponibles en Entradaweb.com y boletería del teatro.