Roger Waters se despide de Argentina con un show inolvidable: cuándo es y dónde comprar las entradas

“This is not a drill” es la gira despedida que tendrá al mando al ex integrante de Pink Floyd. Como era de esperarse y para alegría de sus fanáticos, Roger Waters tendrá una parada en Argentina con un show en el mítico estadio de River Plate.

“Esto no es un simulacro” indica el nombre del tour que deja más que claro que es el adiós a los escenarios y a los millones de fanáticos que los siguieron durante varios años. A pesar de esto, la gira ya está recorriendo el mundo hace bastante tiempo, por eso las dudas.

El alma master de las obras como The Wall estarán en Buenos Aires y prometen un evento magnífico y espectacular en el gran escenario del estadio más grande del país. La fecha de reunión con la banda será en noviembre de este año, precisamente el día martes 21.

Según se indicó el día de hoy, cuando también se anunció la fecha del show, el lunes 8 de mayo comenzará la preventa para los clientes de la tarjeta Santander American Express. Será hasta agotar stock o por 48 horas y comenzará a las 10 de la mañana.

Para el público en general, los tickets podrán adquirirse a partir de las 10 horas el miércoles 10 de mayo. Ambas ventas se realizarán a través de la página All Access. La producción del show que prometió que el cofundador de Pink Floyd tendrá una “puesta altamente conceptual” e interpretará un setlist que incluirá 20 canciones de Pink Floyd, como “Us & Them”, “Comfortably Numb” y “Wish You Were Here”.

