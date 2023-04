Duki tuvo un particular gesto con una fan a la que le robaron su celular en pleno show: “Perdón reina”

Durante el fin de semana, Duki presentó uno de sus recitales en la provincia de Córdoba. Todo ocurría con total normalidad hasta que una joven del público comenzó a llorar desconsoladamente luego de que le robaran su celular.

Duki paró su show para hablar con los fans.

En medio de una gran sorpresa para él y para todos, Mauro Ezequiel Lombardo detuvo el show y centró su atención para hablar con la víctima del robo e intentar calmarla: “¡Pará! ¡pará! ¿que pasó? ¿le robaron?”.

Tras la afirmación de la chica, el cantante no dudó un segundo en expresarle sus palabras para intentar que dejara de llorar en medio de esa situación en la que tuvo una revolución de emociones. “Perdón, reina. La mejor, no llores, mil disculpas, te juro que no puedo hacer nada, no puedo identificar al chorro, no puedo juzgar a todas las personas que están acá”, comenzó.

En tono tranquilo y tratando de educar a todos los presentes, Duki agregó: “Es así la vida, hay que estar acostumbrado, te va a pasar y así crecés, loco. Mil disculpas, la verdad, mil disculpas. Le puede pasar a cualquiera, a todos nos chorearon mil veces, loco. Mil disculpas. Voy a seguir el show”.

La sorpresa de Duki

Varios minutos después, el show ya estaba llegando a su final, pero el artista no quiso dejar pasar lo que habían vivido anteriormente. Por lo tanto, antes de cerrar la noche, expresó otras palabras al respecto: “Primero que nada les quiero agradecer a todos, espero que hayan disfrutado la fecha. A esa gente que quizás le pasó algo y ahora se siente mal, mil disculpas, no fue apropósito”.

A su vez, agregó que si el hubiese visto a la persona que robaba, lo hubiese agarrado y sacado “de los pelos”. Absolutamente sentido por lo ocurrido durante esa noche, Duki buscó nuevamente a la joven damnificada y le aseguró “lo que menos quiero es que te pongas mal”.

Para sorpresa de los miles de presentes, el cantante dijo: “Si después aparecés acá, yo te hago lo llegar, te lo repongo. A la piba que estaba llorando, que después se acerque y le repongo el celular”. Concluyendo con sus palabras, Duki terminó diciendo: “Lo más importante es que estamos en tiempos difíciles y si no nos bancamos entre nosotros no nos va a bancar nadie. Cuidémonos, estemos atentos”.