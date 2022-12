Duki y Emilia Mernes disfrutaron de su amor en un enigmático lugar

Desde hace algunos meses, Emilia Mernes y Duki dieron rienda suelta a su amor en redes sociales. Es que los traperos tienen muchos seguidores que quieren conocer cada detalle de una de las parejas favoritas del ámbito local. Esta vez, la cantante compartió las últimas noticias cuando subió imágenes de la intimidad de un viaje que pasaron juntos.

Como sus carreras musicales van en rápido ascenso y ambos tienen una larga lista de obligaciones que cumplir como shows, nuevos temas, videos y contenido para sus redes y les queda poco tiempo para pasar juntos, decidieron hacer un alto en sus obligaciones y visitar un lugar paradisíaco. “Vacaciones”, escribió en un posteo de Instagram la joven acompañado de una serie de imágenes de ambos disfrutando de distintas situaciones.

Emilia Mernes y sus vacaciones junto a Duki.

Si bien ninguno de los dos quiso revelar el lugar en el que se encuentraban, Emilia subió algunas postales en donde se puede ver a los músicos disfrutando de la playa y de las diferentes comodidades del exclusivo hotel en el cual se hospedaron. Playa, palmeras, habitaciones espaciosas, jacuzzi y una variedad gastronómica que también quisieron fotografiar.

Duki en sus vacaciones junto a Emilia Mernes.

Emilia Mernes

Detalles de la convivencia entre Emilia Mernes y Duki

Hace algunas semanas, la joven contó cómo es la convivencia con su novio. En diálogo con Nadie Dice Nada, el programa que lleva adelante Nicolás Occhiato, donde no se guardó absolutamente nada. “Es un amor, estoy super enamorada. Siempre tengo a mi osito que me acompaña. Nuestras citas con Duki son estar en casa, ya que no estamos nunca, y ver una serie, comer algo rico. Yo cocino”, señaló primero, y luego reveló un problema que suele repetirse.

“En septiembre, me tenía que despertar temprano para el Movistar Arena. Y él es bastante ruidoso y es un poquito torpe. Es muy noctámbulo, vive de noche. Va y abre el cajón, cierra el cajón. Bueno, a eso ya me adapté. Pero juega al Valorant (un videojuego) a las tres de la mañana y grita, porque se enoja”, confesó la cantante.

“Entonces, le dije ‘mi amor, viste… como que…’”, sostuvo la cantante, asegurando que siempre se lo dice en buenos términos. “Está tan metido en el juego que se olvida que uno tiene que madrugar”, dijo entre risas.

Duki y Emilia Mernes

Mientras atraviesa un gran momento tanto profesional como personal junto al Duki, habrá que esperar para conocer el próximo paso de la pareja, ya sea en la vida como en alguna colaboración o arriba de un escenario.