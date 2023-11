El Foro Argentino Contra el Antisemitismo condenó las declaraciones de Roger Waters sobre el ataque en Israel

El Foro Argentino Contra el Antisemitismo emitió un comunicado condenatorio en respuesta a las recientes declaraciones de Roger Waters, exlíder de Pink Floyd. El músico puso en duda los hechos ocurridos el pasado 7 de octubre, cuando el grupo terrorista Hamas perpetró un ataque contra civiles en Israel.

En el comunicado, el Foro expresa su preocupación por las afirmaciones de Waters, acusándolo de elegir “el camino de la mentira y el odio”. Señala que el músico británico ha demonizado a Israel y a la comunidad judía al acusar a Israel de apartheid, genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad. Además, el escrito destaca la contradicción en las declaraciones de Waters, quien cuestiona la veracidad de la masacre del 7 de octubre mientras justifica la violencia contra el pueblo judío.

Ataque de Hamás en un festival de música. EFE/EPA/MARTIN DIVISEK

El comunicado publicado por el Foro comienza así: “Para los fans de Pink Floyd de cualquier etapa, con y sin Roger Waters, cada vez que circulan declaraciones suyas en torno al Estado de Israel y los judíos se genera una sucesión de discusiones sobre si sus declaraciones son antisemitas o si él es antisemita y aparecen cuestionamientos sobre sus shows. En nuestro país estamos atravesando la superposición de dos circunstancias que inevitablemente traen el tema: los recitales que dará este martes 21 y miércoles 22 de noviembre en el estadio de River Plate y un brote de manifestaciones antisemitas sin precedentes en distintos espacios públicos, especialmente desde el 7 de octubre cuando la organización terrorista Hamas perpetró la mayor masacre de judíos en un solo día después del Holocausto y secuestró a más de 240 personas que aún no liberó, incluido un bebé de 10 meses. Desde el Foro Argentino Contra el Antisemitismo queremos contribuir a la claridad sobre lo que Roger Waters piensa, o lo que dice que piensa, para evitar que se instalen ideas falsas o incluso que incitan al odio”.

Estas declaraciones han generado inquietud en la sociedad argentina, especialmente porque Roger Waters tiene previsto presentarse el 21 y 22 de noviembre en el Estadio de River Plate. El Foro Argentino Contra el Antisemitismo busca aclarar las posturas del músico y evitar la propagación de incitación al odio.

Por esa razón, el Foro Argentino analiza y remarca las contradicciones del músico y compositor británico: “La evidencia está al alcance de los ojos, hasta Hamas lo ha publicado orgullosamente. Nada justifica lo que ocurrió el 7 de Octubre. La negación de Roger Waters y la total inversión moral no puede estar motivada por otra razón que un profundo odio contra el pueblo judío. Israel no solo no comete genocidio, sino que toma extremos cuidados (más cuidados que cualquier otra nación en guerra) por proteger civiles palestinos. No es una novedad lo de Roger Waters, son conceptos erróneos y maliciosos que repite hace años, por ejemplo, en una entrevista con Al Jazeera, medio de propaganda del gobierno qatarí, uno de los países que financia a la organización terrorista Hamas y le da refugio a sus líderes. Instalar la idea de que Israel realiza ‘bombardeos genocidas’, ‘ataques indiscriminados’ o que implementa un ‘régimen de apartheid’ no sólo es mentira si no que es la forma más sofisticada para camuflar un discurso de odio detrás de su supuesta preocupación por los derechos humanos. Se imagina anticolonialista y antisionista, negando el origen del pueblo judío a la tierra de Israel, milenios antes de la conquista árabe. Busca aportar ‘argumentos’ que justifiquen la destrucción del único estado judío del mundo y de quienes estamos a favor de su existencia y del derecho a que se defienda”.

El comunicado finaliza de la siguiente forma: “Lamentablemente Roger Waters eligió el camino de la mentira y el odio. Y quienes se sienten afectados o quieren ser solidarios, están en todo su derecho de repudiar sus declaraciones o negarse a brindarles servicios como la hotelería o el traslado. Es más, hasta su socio de toda la vida en Pink Floyd hasta que separaron en la década del 80, David Gilmour, coincidió en calificarlo como ‘Antisemita, mentiroso y apologista de Putin’. La música no tiene la culpa. Pero Roger Waters es responsable de lo que dice y lo que generan sus expresiones. Y eso tiene consecuencias”.

👉🏼VAMOS A DENUNCIAR SIEMPRE EL ANTISEMITISMO



Desde el Foro Argentino Contra el Antisemitismo, rechazamos los comentarios antisemitas de Roger Waters.#BastaDeAntisemitismo pic.twitter.com/4aNEkZr6kU — Foro Argentino Contra el Antisemitismo (@2023Faca) November 11, 2023

Es importante destacar que el Foro Argentino Contra el Antisemitismo se posiciona a favor del derecho de Israel a existir y a defenderse, adoptando la definición de antisemitismo de la “International Holocaust Remembrance Alliance”. “El antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y/o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto”.

La organización reúne a ciudadanos argentinos comprometidos en la lucha contra el antisemitismo y defiende los valores de tolerancia y respeto.

Comunicado oficial del Foro Argentino Contra el Antisemitismo

