Reina Madre llega a Mendoza con lo mejor de Queen: cuándo es el show y cuánto salen las entradas

Reina Madre es una de las bandas tributo a Queen más importantes de nuestro país y se presentará este sábado a las 21 h en el Teatro Plaza de Godoy Cruz. Las entradas se pueden conseguir a través del sitio EntradaWeb, desde los $4.400.

Andy Rex, líder de Reina Madre habló con Diario Los Andes y no pudo esconder la emoción de volver a nuestra provincia. “Tenemos las mejores expectativas y vamos con la esperanza de que se repita lo que sucedió la última vez que fuimos, el año pasado, cuando se agotaron las localidades. La gente de Mendoza ha demostrado ser un público increíble y estamos con toda la ilusión de vivir una noche increíble”, recalcó el músico.

La banda Tributo a Queen vuelve a Mendoza

Queen es una de esas bandas que trascienden tiempo y espacio. En una época en la que los artistas corren una frenética carrera por no ser olvidados en semanas, la música de Freddie Mercury sigue tan vigente como siempre. Sobre qué es lo que permite este fenómeno, Rex explicó que la película “Rapsodia Bohemia”, dirigida por Bryan Singer y estrenada en 2018, potenció el fanatismo por Queen y que si bien ellos siempre han presentado un espectáculo para toda la familia, ha crecido el público joven de la banda.

“Los vemos cantar y a veces nos piden canciones. Eso es algo que ha creado Queen, digamos a través de la figura de Freddie, obviamente. Nosotros, como banda tributo, tratamos de mantener ese legado”, apuntó.

Sobre lo que significa ser una banda tributo, Rex fue muy claro y demuestra la pasión por lo que hace. “No me molesta que me encasillen como banda tributo porque es lo que yo elegí hacer para siempre, prácticamente. Hoy el rubro tributo, gracias a Dios, es cada vez más aceptado, pero sigue siendo bastante despreciado, inclusive por colegas. Se lo mira muy de reojo al tributo y creo que es algo bastante injusto”, confesó el líder de Reina Madre.

”Las bandas tributos cumplen un rol mucho más importante de lo que cualquiera puede llegar a ver, porque bandas como Queen no existen más y ahí entramos nosotros con esta invitación, a través de la ilusión y de la recreación fiel de lo que era un show de Queen, a que la gente pueda disfrutarlo”, explicó Rex.

Reina Madre, según definió su líder y vocalista, es una “banda clon”. Ellos respetan casi todos los detalles de lo que sería un show de Queen. “Este año hemos duplicado la planta de luces respecto al año pasado y también hay muchos cambios de vestuario, los instrumentos son los mismos que ellos utilizaban, las mismas marcas”, enumeró Rex. Todo para lograr llevar al público, de manera mágica, a un recital de hace varias décadas atrás.

Claro que con tantos años de trayectoria, son muchas las anécdotas por contar. Las más especiales son esas en las que alguien se maravilla por primera vez o revive la magia de ese Queen que conoció. “Es un sentimiento muy bonito. A veces vienen familias enteras, abuelo o abuela, papá, mamá, nietos e hijos, y los más grandes emocionan. Hemos visto, de verdad, lagrimear muchísimo a la gente en nuestro show”, relató el músico.

”Abrir las puertas a ingresar al mundo Queen es como entrar en un cuento de hadas para quienes realizamos este tipo de tributos. Hay otras bandas que hacen homenajes o simplemente recuerdan las canciones. Esto es un tributo con todos los detalles que recrea la magia de ver a Queen en vivo”, sostuvo Rex.

”Lo más hermoso que me puede pasar es el poder recrear e interpretar las canciones de Queen. Yo intento no cantarlas, sino transmitirlas, que lleguen al alma de todos, como llegan a la mía”, se sinceró el músico y agregó: “las bandas tributo somos simplemente un puente entre esa maravillosa obra y el público para que, de alguna manera, la llama sagrada de esas canciones de oro no se apague nunca. Eso es lo más lindo que me puede pasar”.

Con una vida dedicada a la música, sería lógico pensar que Andy Rex, en algún momento de su vida, quiera hacer su propia música. Pero no. No es el caso de un hombre que le ha puesto el cuerpo y el alma a un personaje tan importante para la historia del arte.

”No tengo la necesidad de ponerme a crear canciones propias, que podría hacerlo porque me encanta escribir, pero no. Me siento muy cómodo en este rol del del tributo, le pese a quien le pese”, confesó.

Quienes vayan a ver a Reina Madre van a vivir una noche mágica y en palabras de Rex, “se van a encontrar en un viaje imaginario y en una noche maravillosa junto a Queen a través de las luces, el vestuario, instrumentos, música”.