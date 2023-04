Mariana Paraway se despide con un show a lo grande en el Teatro Independencia

“No me voy de la música sino que me despido de Mendoza” comienza diciendo Mariana Paraway en la entrevista con Los Andes en la que cuenta de qué se trata su show del domingo en el Teatro Independencia, a las 21, ya que el nombre del espectáculo supone una despedida definitiva. Lo cierto es que la polifacética artista se despide de los escenarios locales con el show “Mariana Paraway y los adioses” que recorrerá toda su obra: tres discos, videos y una estética que la puso a la vanguardia de la escena mendocina.

“Me voy a vivir a Barcelona el 18 de mayo, pero me voy de Mendoza el 3, en busca de nuevas inspiraciones, proyectos, geografías, alianzas, amigos, atardeceres”, explica con un tono entre soñador y agradecido. “Acá me sentía un poco estancada a varios niveles y estaba necesitando remover todo lo que estaba quieto. Ese es mi motivo principal”, agrega.

El show está previsto contener no solo a artistas invitados y amigos de Mariana, sino también sonidos de cuerdas provenientes de guitarras, arpas, sintetizadores y voces. “Versiones y originales, sirenas y amazonas, peces y pájaros llenarán la noche de adioses y hasta siempres”, adelantaron de manera oficial. Contará con invitados como Leandro Lacerna en guitarra, Vicky Palero en viola, Rosario González Saenz en violín, Lilian Giubetich en Cello, Martín Cappi en flauta.

También estarán en el escenario Paula Neder, Agustina Béccares, Laura Trujillo, Daniel Vinderman, Daniel Pérez Ibarguren, Emilio Cardone, Clau Terra, Rocio Barbosa, Paula Rosas, Luli Interllige y de su banda original, estarán Violeta Trujillo en teclados, Paula Casciani en bajo y Julieta Ariadna López en batería.

“La idea es irme un poco a la aventura”, adelanta en relación a su futuro en Barcelona. “No tengo nada específico. Desde hace rato estoy trabajando un montón en producción musical, también tengo una carrera paralela en relación a la moda, y tengo ganas de hacer cosas que tengan que ver con otros roles”, detalla.

Su carrera solista comenzó en el año 2011, con su primer disco “El tiempo”, pero su popularidad y notoriedad comenzó con el segundo trabajo discográfico, “Los peces”. Es una de las músicas y cantautoras del espectro del movimiento llamado “Rock mendocino” y de Argentina.

Mariana Paraway

Originaria del departamento de General Alvear, comenzó a estudiar y tocar la guitarra a los 16 años en la Ciudad de Santa Rosa, La Pampa; también estudió Violoncelo y guitarra en la Escuela de Música de la Universidad Nacional de Cuyo. Su primera incursión en el rock fue como guitarrista de una agrupación llamada Prismal y luego formó parte de la banda Glamour, integrada en su totalidad por mujeres, con estilo muy próximo al Punk Rock y la Música alternativa. En el año 2008 se dedicó a componer sus propias canciones y a investigar con nuevos instrumentos como el arpa, el charango y el piano. Editó su primer disco, El Tiempo, en el año 2011, el segundo, Los Peces, en el 2012, y el tercero, Hilario, en el 2014 bajo el sello nacional Concepto Cero.

En 2016 empezó a grabar La Flecha en la Ciudad de México junto al productor Ernesto “Neto” García, luego lo continuó en Buenos Aires. La Flecha tuvo dos singles: “Verne y el faro” y “Valeriana”.

Mariana Päraway, durante la grabación de un clip en el delta del Tigre.

En el futuro, Mariana se ve trabajando lejos de las luces “quiero acompañar y crear de otra forma, no estar en el spotlight con mi nombre, mi cara y mi cuerpo, porque es bastante agotador sobre todo en el sentido de las redes sociales que exigen demasiada presencia”, reflexiona.

La cita es el domingo 30 de abril a las 21 horas en el Teatro Independencia y las entradas están disponibles en el sitio EntradaWeb, con un valor de $1500 anticipadas.

Ficha

Espectáculo: Mariana Paraway y los adioses

Lugar: Teatro Independencia

Fecha: 30 de abril

Hora: 21

Entradas: entradaweb.com