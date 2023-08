Récord en Los 8 Escalones: quién es el joven que sueña con ser presidente y esta noche va por los $18 millones

Santiago Simari, un joven de 19 años, se convirtió en el protagonista de un emocionante récord en el programa “Los 8 escalones del millón”. El estudiante de ciencias políticas demostró su increíble conocimiento y agilidad mental durante los programas.

Anoche, Santiago alcanzó la impresionante suma de 15 millones de pesos luego de ganarle el mano a mano a Viviana. El joven ingresó a “Los ocho escalones” con el 85% de respuestas correctas. Pero su ambición no se detiene ahí, ya que este martes se presentará nuevamente para competir por 18 millones de pesos.

Con la gigantografía del cheque en sus manos y rodeado de amigos que celebraban su éxito, Santiago no podía creer su logro. “Te soy sincero, me tenía mucha fe para el primer día. Me veía ganando los tres millones, pero no imaginaba esto ni loco. Estoy muy feliz, voy a poder ayudar a mis viejos”, expresó en una charla con Clarín. Sus padres son dueños de un bar en el centro de San Cristóbal, y la pandemia y las restricciones económicas afectaron su negocio, además en ese tiempo nació su hermanita Olivia, de 2 años.

Santiago es el mayor de 4 hermanos. Sus papás y hermanos Valentino (17), Catalina (7) y Olivia (2). Foto: Gentileza Clarín.

De los 15 millones de pesos ganados, una parte será destinada a un emprendimiento en conjunto con sus amigos. El proyecto consiste en reabrir un kiosco cercano a la escuela en la que Santiago cursó la primaria, para el disfrute de otros chicos y con un enfoque cooperativo.

En cuanto a su sueño de ser Presidente de la Nación, Santiago lo lleva en el corazón desde muy joven. Actualmente, trabaja en la Procuración Penitenciaria de la Nación, preocupado por “garantizar los derechos humanos en las cárceles”. “Es algo que siento desde chico. Ojalá pueda lograrlo, formándome en todo lo que sea necesario. Pero, en realidad, a lo que aspiro es a poder representar a la gente para que todos podamos vivir mejor” comentó.

A pesar de su éxito en Los 8 escalones, Santiago mantiene los pies en la tierra y disfruta de sus momentos con amigos, de jugar al fútbol y de ser hincha de River Plate. Su carisma y conocimientos hicieron que la gente en la calle lo reconozca y salude, algo que él aprecia y disfruta.

El joven confesó que se anotó en el programa “porque tengo nociones básicas de cultura general. Quise probarme y acá estoy, contento, sorprendido, agradecido y con la tranquilidad de saber que voy a poder colaborar en casa”.

Además, dijo en qué momento dudó más durante su camino en el programa: “el que más me costó fue el de la Real Academia Española (RAE), porque tenés que saber la palabra precisa de una definición… No hay opciones ni podés leer el enunciado”.

Hoy Santiago regresará al programa para competir por los 18 millones de pesos y marcar un nuevo récord en el programa.

