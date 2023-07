Qué le pasó al participante de Los 8 Escalones que no parece de su edad: “Tuve lo mismo que...”

Cada noche, “Los 8 escalones de los tres millones” (El Trece) emociona a los televidentes no sólo por los participantes que gracias a su sabiduría (y suerte) ganan el premio, sino también con las historias de vida. Es el caso reciente de Ezequiel, quien dejó atónito a Guido Kaczka y a toda la audiencia cuando reveló cuántos años tiene.

“Nadie le cree la edad”, dijo el conductor cuando presentó al concursante en la emisión del lunes pasado. “Peluquero unisex hace 20 años. ¿Decís tu edad?” Ezequiel contestó sin pudor: “Tengo 50 años”.

Guido, atento a la historia de vida de Ezequiel, le consultó nuevamente: “¿Qué edad te dan?”. Y el hombre invitado al programa admitió llamativamente: “Mucho menos. De más joven me daban menos. Cuando tenía 30 me daban 12″.

“¿¡12?! ¿En serio?”, exclamó Guido sumamente sorprendido. Ezequiel siguió con sus anécdotas: “No me dejaban entrar a los bailes”.

Lo que contó Ezequiel dio lugar a un debate en las redes sociales, ya que hubo usuarios que no creían la edad que él decía. Después de la trascendencia que tomó su caso, el participante detalló sobre su salud lo siguiente.

Qué le pasó a Ezequiel, el participante de Los 8 escalones que no parece de su edad

Ezequiel explicó en diálogo con TN que tuvo un problema de salud durante su adolescencia: “Tuve un tumor. Me operaron a los 15 años. Yo tuve lo mismo que tuvo Messi, con la diferencia que a Messi se lo agarraron a tiempo y no llegó a la operación. A mí me tuvieron que operar y ese tumor me destruyó las glándulas de crecimiento, de desarrollo y un montón de cosas”. Vale aclarar que el campeón del mundo tenía una deficiencia de la hormona de crecimiento cuando era pequeño, algo que fue tratado al llegar a Barcelona ya adolescente.

“El tumor estaba en la hipófisis, la glándula pituitaria. Me dieron inyecciones de hormonas de crecimiento y testosterona cuando tenía 15″, dijo Ezequiel sobre el tratamiento.

“Tuve lo mismo que Messi”, reveló Ezequiel sobre su salud y por qué no parece de su edad.

El hombre de 50 años es consciente de las burlas que puede recibir y las enfrenta sin problemas. “No pensé que se iba a hablar tanto, sobre todo por las discusiones que hubo de si era hombre, mujer, mayor, menor... Alguien pone algo y se abre un debate, a muchos les expliqué mi situación”, señaló.

Ezequiel fue a Los 8 Escalones, reveló cuántos años tiene y dejó atónito a Guido Kaczka: “Nadie le cree la edad” (El Trece)

“Todos los días me confunden con una mujer, pero eso ya me resbala. Mismo en la peluquería hay gente que me trata de ‘ella’. A algunos les explico y a otros ya no les explico nada. Yo estoy seguro de lo que soy”, aseguró Ezequiel. “Era el único varón que estudiaba peluquería, porque eran todas mujeres, y en mi casa, mi viejo y mi hermano me decían: ‘Mirá que los peluqueros son todos pu...’. No sabés lo que me costó”, contó.

El participante de “Los 8 escalones” también recordó que fue víctima de bullying cuando era pequeño. “Desde chico siempre fui el primero de la fila, el problema de estatura lo tuve siempre, entonces algunos me cargaban y aprendí a no darles bolilla. Me decían: ‘el jardín de infantes está acá a la vuelta’”, comentó en la entrevista.

“Lo que me dolía era no poder salir a bailar. Empecé a ir después de los 20, a los 18, y muchas veces no me dejaban entrar porque pensaban que era un nene de 11 años, aunque le saqué provecho entrando a algunos lados haciéndome pasar como un menor. ¡No me daban la edad!”, agregó entre risas.

Ezequiel fue a Los 8 Escalones, reveló cuántos años tiene y dejó atónito a Guido Kaczka: "Nadie le cree la edad" (El Trece)

Respecto al plano sentimental, el peluquero reconoció que se le complica establecer un vínculo porque lo confunden con una mujer. “Tengo levante con mujeres lesbianas, pero por lo general he salido con chicas que me han conocido, que me trataron. Ahí es diferente. Pero sí, me costó. Me costó todo, toda la vida”, añadió.

La ropa también es algo difícil en su vida, ya que Ezequiel se ve obligado al talle 16 de niños: “Mi talle vendría a ser ‘Junior’, o sea, 16. Muchas veces me compro en casas de chicos, y si no tengo que comprar la ropa y achicarla. Ahora se consigue más ropa. Remeras conseguía, pero con la cara de Mickey”.

