“Los 8 escalones”, el programa de juegos que Guido Kaczka conduce todas las noches en El Trece, abarca distintas temáticas de cultura general. A veces sucede que los participantes tienen profesiones que manejan ciertos saberes... Y no funciona siempre a la perfección.

Sólo basta mirar lo que pasó el jueves por la noche.

Profesora de Geografía erró capitales de Europa en Los 8 Escalones

Paola Coronel es docente de Geografía y se animó a participar por el jugoso premio del programa de Guido Kaczka.

“Soy profesora de la secundaria, doy Geografía. No me preguntes nada, no sé nada hoy, pero bueno…”, dijo entre risas durante la presentación.

“Trabajo en una escuela en Soldati, que es una escuela de reingreso, donde los chicos tienen la posibilidad de terminar la secundaria, que les queda en una franja etaria de la escuela, que no entran de 16 a 18 años en la secundaria común ni en la de adultos. Es una escuela de reingreso, y después trabajo en escuelas medias normales”, amplió la profesora.

Guido le reveló qué categoría le tocaba contestar: “¿Sabés qué te tocó?”. Ella respondió: “No, no me digas. Capitales”. El conductor precisó: “Capitales de Europa. Qué bárbaro. El que nace, nace. Capitales de Europa te tocó, era la que menos querías”.

La tensión se metió entonces en el estudio de televisión. Paola contestó varias capitales de Europa en forma incorrecta y no pudo seguir avanzando en el juego de “Los 8 escalones”.

Cuando Guido le preguntó a la profesora de Geografía cuál es la capital del Reino Unido, ella dijo: “Berlín”.

“Incorrecto, Londres. De República Checa”, siguió Guido. “Praga”, respondió bien Paola, pero luego eligió decir “paso” cuando el animador le preguntó por la capital de Austria. Acertó París (Francia) y Bruselas (Bélgica).

Paola eligió saltarse nuevamente cuando la consultaron por Portugal, Polonia y Bielorrusia.

Profesora de Geografía pasó vergüenza en Los 8 escalones: no sabía capitales de Europa (Captura de video El Trece)

Finalmente la profesora apenas acertó con las respuestas a las capitales de República Checa, Francia, Noruega, Bélgica, Grecia, Letonia, Dinamarca, Irlanda, Luxemburgo y Finlandia, equivocándose las de Reino Unido, Letonia y Serbia.

“Diez, diez, Paola, no la quería, sentía una presión demasiado extra, se presionaba, se presionaba. Ay, ay, ay, Paola, Paola”, resaltó Guido, mientras la profesora aflojaba sus nervios.

