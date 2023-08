Santiago Simari, el joven record de los 8 escalones festejó a lo grande su premio: en qué usará el dinero

Santiago Simari tiene 19 años, es el mayor de cuatro hermanos, juega al fútbol en canchas reducidas, entró al programa con el 85 por ciento de respuestas correctas y el pasado lunes acaba de batir el récord de Los 8 escalones del millón: es el primer participante en ganar 15 millones de pesos.

Y si fuera poco, esta noche, el adolescente que vive con sus padres en San Cristóbal y que quiere ser Presidente de la Nación competirá en el programa conducido por Guido Kaczka para obtener los 18 millones de pesos – no perderá los 15 ya ganados-.

Santiago consiguió lo que nadie y ya acumula 15 millones de pesos.

“Acabo de ganar 15 millones, estoy muy muy contento. Muy contento de haber roto el récord de los 10, de haber igualado el récord de programas (con 5), y nada, la verdad que estoy muy feliz”, contó el estudiante de la UBA que fue determianante para decidir que hacer: “Igualé el récord de programas, rompí el récord de plata, me falta romper el récord de programas ganados”.

Para lograr la cifra récord, Santiago tuvo que vencer a Viviana siete respuestas a seis y contestando mal la última, al igual que la mujer, por lo que le alcanzó para festejar alocadamente en el estudio.

Con la gigantografía del cheque en sus manos, y casi 29 amigos saltando al lado suyo para celebrar la gloria, Santiago no puede creer haber llegado tan lejos en el concurso. “Santiago, ¡¡¡los 29 amigos!!! 15 millones de pesos”, exclamó el conductor al ver que el estudio se colmaba de jóvenes.

Ante la enormidad de gente en el piso de ElTrece, Santiago chicaneo a Guido, afirmándole que lo había anticipado: “Viste, me vine con una banda, yo no te mentí”, respondió el ganador. “Sí, los 29, de distintos lugares”, asintió Kaczka.

El destino que Santiago le dará a los 15 millones de pesos

El multicampeón jura que no estaba en sus planes ganar tanto dinero: “Te soy sincero, me tenía mucha fe para el primer día. Me veía ganando los tres millones, pero no imaginaba esto ni loco. Estoy muy feliz, voy a poder ayudar a mis viejos”.

“Esos 15 millones los usaría principalmente para ayudar a mis viejos con algunas deudas, con algunas cosas. Ellos son gastronómicos, tienen un bar en el microcentro y nada, me gustaría poder contribuir con ellos”, se expresó.

