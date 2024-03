Quién es Cele Arrabal, la joven que comparte el éxito de la última canción de Bautista de Gran Hermano

Bautista Mascia, líder de Toco Para Vos y actual concursante de Gran Hermano 2023 sorprendió al mundo al estrenar una nueva canción durante su estadía en el reality y si bien ya la pudo escuchar por los alto parlantes de la casa, no tiene idea que está siendo un éxito.

“Ya no me duele” ya supera 5 millones de escuchas en el canal oficial de YouTube del cantante uruguayo y a la vez que su nombre vuelve a ser posicionado en la industria musical, también le ocurre al de su compañera, Celeste Arrabal, que es la DJ del éxito y la protagonista del video oficial.

Cele Arrabal tiene 23 años, es oriunda de Rosario, suma más de 535 mil (tenía menos de la mitad al momento en el que salió la canción) seguidores en Instagram, y disfruta de que su vida este llena de música mezclas de pistas.

“Hoy lo que más me vibra es la música”, define Cele Arrabal con una claridad y convicción admirables, que a su corta edad está próxima a terminar la carrera de Ingeniería.

Si bien es apasionada por la carrera que estudia, los botones y platos musicales le dieron sentido a su vida. “El papá de una amiga trabajaba en la radio y cuando iba a su casa yo tocaba los botones. Teníamos 12 o 13 años y poníamos música en eventos”, le contó a una radio de su provincia.

Quién es la joven del video de Bautista de Gran Hermano.

La música persiguió siempre a Cele Arrabal

Tras un tiempo alejada de esta práctica, Cele volvió a ser seducida por las mezclas musicales. “Una chica estaba desesperada que no encontraba DJ para una fiesta y le dije que yo era DJ. Con unos ahorros que tenía me compré la consola que en ese momento me salió $3000″, recordó.

“Después de eso me mandaba de caradura, iba a un bar a tomar algo y le decía al dueño que era DJ y que había que meterle música al lugar. Y así con mucha buena onda arrancó esto que cada vez se empezó a poner cada vez más formal, más profesional, casi de un momento para otro”, contó sobre sus inicios.

Debido a su talento como DJ, la vida de Cele es casi nómade. Pasa mucho tiempo en su estudio, en Funes, en Rosario, en Buenos Aires (hizo una mezcla en AFA previo al campeonato en Qatar), pero también afuera del país, como cuándo viajó a ver a Bauti de Gran Hermano, su mejor amigo, para grabar la canción que los tiene liderando en Spotify.

