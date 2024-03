La increíble creación de la Inteligencia Artificial pensando en los hijos de Furia y Mauro de Gran Hermano

La casa de Gran Hermano cambió por completo con el ingreso de los nuevos jugadores. Tanto es así que Furia Scaglione, una de las grandes protagonistas encontró la contención amorosa que necesitaba en los brazos de Mauro.

Es por eso que fuera de la casa la gente estalló con esta relación, a tal punto que se animaron a utilizar la Inteligencia Artificial para crear cómo serían sus hijos, dado que ambos tienen diferentes cuerpos y aspectos.

Así se verián según la Inteligencia Artificial, los hijos de Furia y Mauro.

Los nuevos ingresos en la casa de Gran Hermano revolucionaron todo y la vida de Furia es otra desde que vio entrar por la puerta enorme a Mauro, un musculoso que ella misma pidió en broma frente a las cámaras.

Así se verián según la Inteligencia Artificial, los hijos de Furia y Mauro.

Pero no sólo lo que está vinculado al juego, sino que también lo que tiene que ver con lo ajeno. Es que los corazones comenzaron a latir más fuerte e incluso hubo una fuerte atracción entre Mauro y Furia.

Cuando parecía que Juliana tenía un caparazón difícil de romper, apareció Mauro para demostrar que detrás de eso que ella intenta mostrar hay una mujer tierna y amorosa. Es que al verlos a los besos se descubrió una cara distinta de la jugadora que también logró encantar a la gente.

Hace ya unas semanas que Furia y Mauro optaron por intimar dentro de la casa más famosa y demostraron las ganas que se tenían viviendo varios momentos íntimos, tanto en la cama con el dormitorio vacío como también en la ducha.

Así se verián según la Inteligencia Artificial, los hijos de Furia y Mauro.

Así se verián según la Inteligencia Artificial, los hijos de Furia y Mauro.

En sintonía con lo que sucede dentro de la casa de Gran Hermano, el público no pierde tiempo y hacen contenido que alguna vez lleguen a ojos de Mauro y Furia. Se debe a que la gente rápidamente se mostró a favor de este romance e incluso se animaron a crear con Inteligencia Artificial cómo serían los hijos de esta pareja que no aún no tiene un rótulo.

Así se verían los hijos de Furia y Mauro de Gran Hermano

Las creaciones se hicieron con la aplicación App Baby Generator, y mostró a un varón y una mujer. Es por eso que se pudo ver a dos niños muy pequeños y tiernos que llevan consigo con rasgos de ambos jugadores, como es la tez de Furia y el rostro de Mauro.