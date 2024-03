Furia ya eligió su nueva víctima: ¿quiere acabar con el grupo original de Gran Hermano?

A medida que avanza Gran Hermano, la competencia se vuelve cada vez más intensa. Los participantes, desconfiados y centrados en sus estrategias, luchan por mantenerse en el juego. Esta vez, el centro de atención fue Furia, quien no dudó en expresar su enojo contra el resto de la casa.

Juliana Scaglione, conocida como Furia, se destaca por su ingenio y su personalidad extrovertida en la casa más famosa del país. Siempre franca, no teme expresar sus opiniones sin filtros, lo que ha llevado a enfrentamientos sonados con otros participantes a lo largo del programa.

Uno de estos enfrentamientos ocurrió recientemente con Zoe, cuando esta última reveló a Scaglione sus planes de votación para la próxima gala de eliminación.

La confesión de Zoe no cayó bien a Furia, quien compartió su frustración con Virginia en el cuarto. “Zoe me dice que me va a mandar a placa a mí o a Emmanuel, para que te quedes tranquila”, le confió Virginia a Furia.

La respuesta muy picante de Furia contra Zoe

Ante esto, Furia no se contuvo y respondió: “Yo no. Apenas me manda a placa arranco con toda, digo un nombre y que lo hagan mierda. Si me sale bien joya y si me sale mal me voy a mi casa, ya está, estoy regaladísima”. Sus palabras, llenas de determinación, no tardaron en hacerse eco en las redes sociales.

El video de la escena se volvió viral rápidamente, y los usuarios comenzaron a especular sobre quién sería la próxima víctima de Furia, quien ya ha ido dejando varias personas en las placas anteriores.

Comentarios en las redes como “Me juego que quiere ir por Rosina”, “Va contra Rosina”, o “La gran Cristian U”, abundaron en X (ex Twitter), mostrando el interés del público en el desarrollo de los acontecimientos en la casa de Gran Hermano.