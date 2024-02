La polémica pregunta de Bautista que puso en riesgo la estadía de Catalina en Gran Hermano

El pasado domingo, se vivió la primera gala de repechaje en Gran Hermano donde Catalina, Joel e Isabel volvieron a la casa más famosa. Desde que regresaron, los participantes debieron enfrentar un gran desafío y tener mucho cuidado de no decir cosas del afuera que puedan influir en el juego.

Este martes, Bautista Mascia le hizo una pregunta a Catalina y su respuesta pudo ocasionar una grave sanción para la médica pediatra que acaba de volver.

Catalina casi recibe una sanción por una pregunta que le hizo Bautista

La pregunta de Bautista a Catalina que puso en peligro su estadía en Gran hermano

Los hermanitos suelen jugar y competir por desafíos en la casa, no sólo para pasar el tiempo sino también para probarse unos a otros y armar sus estrategias. Este martes, los concursantes se animaron a un reportaje, donde cada uno podía preguntarle algo a otros compañeros.

Durante el juego, Bautista le hizo un polémico planteo a Catalina sobre su relación con Agostina. “Sentís que traicionaste a Agostina”. Ante la pregunta que dejó a todos impactados, la médica pediatra respondió tajante.

“No, por qué la traicionaría. Yo no la traicioné para nada”, expresó. Ante la insistencia de Bautista por generar tensión entre ambas participantes, el uruguayo le preguntó a Agostina si se sentía traicionada a lo que ella respondió tranquila. “No traicionada, desilucionada del ingreso de Cata”.

El interrogatorio de Bautista desató un debate caliente entre ambas participantes, quienes se sinceraron y dijeron lo que pensaban una de la otra.

La picante charla entre Agostina y Catalina que generó tensiones en la casa

“Yo creo que si algo te hubiera molestado me lo hubieras planteado, creo que soy la misma de siempre, nada más que encontré situaciones en la casa que las vi muy diferentes”, planteó Catalina a Agostina.

Durante la intensa conversación entre la policía y la médica, Bautista intervino nuevamente y le hizo una polémica y peligrosa pregunta a Catalina. “¿Vos no viniste con algo premeditado de cómo iba a ser la casa, sino que llegaste y te encontraste con eso y actuaste de una determinada manera?”

Emmanuel descubrió las intenciones de Bautista y le llamó la atención

La pregunta de Bautista hizo sospechar a Emmanuel Vich de las verdaderas intenciones de su compañero y le llamó la atención molesto. “Le está queriendo hacer pisar el palito y nadie dice nada”.

Ante la reacción del cordobés, Furia le pidió a Catalina que no respondiera la pregunta, ya que, si revelaba alguna información del afuera, podría ser sancionada o, incluso, expulsada.

Tal como explicó Santiago del Moro, los jugadores que ingresaron en repechaje tienen prohibido hablar sobre cosas que escucharon u observaron afuera de la casa y el incumplimiento de esta regla podría conllevar a una expulsión directa.