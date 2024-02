La gran decepción de Agostina tras el regreso de Catalina a Gran Hermano: “Hay cosas que duelen”

El pasado domingo, Catalina Gorostidi regresó a la casa de Gran Hermano y fue recibida con abrazos y cariños de sus compañeras “Las Furiosas”. Sin embargo, Agostina notó un evidente rechazo por parte de la médica y expresó su angustia por la situación.

La policía confesó que esperaba volver a trabar una alianza con Catalina, sin embargo, su acercamiento a Furia la decepcionó y rompió en llanto.

El llanto de Agostina por las actitudes de Catalina en Gran Hermano

La angustia de Agostina por el regreso de Catalina

A pocos días de dar inicio el programa, los grupos comenzaron a formarse y el más poderoso de la casa fueron “Las Furiosas”, integrado por Juliana, Agostina, Catalina, Carla y Florencia.

Tras la salida voluntaria de Chula, la eliminación de Catalina y los conflictos con Florencia, el grupo comenzó a dividirse y sólo quedaron Furia y Agostina como aliadas. Sin embargo, una fuerte pelea las separó recientemente y el reinado de “Las Furiosas” llegó a su fin.

Las furiosas, el grupo más polémico de la casa.

En este primer repechaje, Catalina regresó a la casa de Gran Hermano y a la primera persona que le tendió al mano fue a Furia, dando a entender que su alianza, fidelidad y amistad continúan vivas.

La actitud de la médica pediatra molestó a la policía y este lunes expresó su angustia por la situación. “Se fue una Cata y me mandaron otra”, comentó la policía, alegando que notó cambios muy profundos en su compañera cuando regresó.

Isabel De Negri, quien también volvió a la casa tras el repechaje, intentó consolarla diciendole que no cambiaron al salir de la casa, pero Agostina reiteró su angustia y rompió en llanto.

“Hay cosas que duelen. Yo esperaba otra cosa. Y yo siento que a mí me lastimó.”, comentó la policía entre lágrimas. Isabel intentó calmarla y le pidió que evitara ser tan sentimental con ese tema, pero lejos de ayudarla, Agostina expresó aún más su tristeza.

Catalina se mostró muy cerca de Furia en su regreso a la casa y su actitud decepcionó a Agostina

“No puedo. Me siento tan triste. Yo idealicé algo, quería tanto algo y me decepcioné”, expresó afligida Agostina.

El regreso de los participantes en el repechaje aumentó las divisiones en la casa y desde el primer día se observó cómo los grupos nuevamente comenzaron a conformarse, dando inicio a nuevas alianzas pero también nuevos conflictos.