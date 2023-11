Qué piensa Marcelo Tinelli sobre sobre la boda de su hija Candelaria y Coti Sorokin

Desde el cominezo de su relación, Cande Tinelli y Coti Sorokin dieron a conocer su vínculo y todos los detalles de sus proyectos a futuro. Como era de esperarse, la propuesta de casamiento no fue la excepción y el cantante la llevó a cabo en el mismísimo Gran Rex frente a todo su público.

Cande Tinelli y Coti Sorokin anunciaron su casamiento

En esa ocasión, Sorokin paró su recital por la mitad y subió a sus mascotas al escenarios para concluir con uno de los momentos más importantes de su vida. Con su público como testigo, en un Gran Rex completo, le entregó el anillo de compromiso a Cande, quien no dudó en dar el sí con mucha emoción.

Coti Sorokin le pidió casamiento a Cande Tinelli.

Varios días después de esto, Marcelo Tinelli habló frente a las cámaras sobre este hecho que moviliza a toda la familia y compartió detalles que nadie sabía. “No me lo esperaba, cuando me llamó y me lo contó no lo podía creer. Es mi primera hija que se va a casar y que sea Cande me parece maravilloso”, comenzó expresando.

Qué opina Tinelli sobre el casamiento de su hija Candelaria. / Gentileza

A modo de aclaración y spoileando un poco de lo que se espera de la boda, el conductor de televisión sumó: “Finalmente no va a ser en Uruguay va a ser acá en Argentina. Estamos muy contentos. Estoy muy emocionado ya de por sí porque es mi hija”.

Para terminar, agregó: “Se del amor que se tienen con Coti y cuando ves bien a tu hija se que es lo mejor y ella está muy feliz como su papá”.

Qué dijo Marcelo Tinelli sobre el Martín Fierro de Moda

En esta ocasión, el evento se llevará a cabo el día 2 de diciembre por la tarde noche. El espacio elegido es la Usina del Arte en Buenos Aires, pero podrá verse a través de la transmisión de América TV.

Martín Fierro de la Moda 2019: la lista completa de los ganadores

Sobre este evento habló Tinelli siendo el gerente artístico de América TV: “Para América es una buena oportunidad de que podemos mostrar producciones importantes de grandes eventos como el Martín Fierro de la Moda”.

Además sumó: “En moda contra Iván de Pineda, yo si fuera miembro de APTRA, se lo regalaría a él”.

Seguí leyendo