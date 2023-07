El Mago sin dientes pagó para estar en los Martín Fierro: cuál fue el monto y qué ganó con hacerlo

El artista conocido como “El Mago Sin Dientes” llevó a cabo uno de sus impresionantes trucos el domingo pasado durante la entrega de los premios Martín Fierro en el Hotel Hilton de Puerto Madero. Esto se vio relacionado con gasto y obtención de dinero por su sola presencia. ¿Qué hizo? Acá te lo contamos.

Aunque no estaba invitado, pudo ingresar a la ceremonia y lo hizo gracias a un gran monto de dinero que pagó. Con lujos y detalles, Pablo Cabaleiro contó todo en LAM y develó lo que realizó para ingresar al hotel de Puerto Madero.

Qué hizo el Mago sin dientes para entrar a los Martín Fierro.

“Yo quería estar en la fiesta. Y lo único que hice fue hacer un auspicio. En el programa de mano que se entrega a los asistentes, tuve la posibilidad de que estuviera mi publicidad”, comenzó contando a los comunicadores del destacado programa.

Seguido a esto, aseguró todos los rumores que se dieron a conocer: “Obviamente, pagué. Pero te explico: muchos hablan de los 250 mil pesos, que son reales. Y yo no tengo problema en decirlo. Porque 250 mil pesos, hoy, son 500 dólares. Y eso es lo que cobro yo por un show”.

Como todo argentino, el mago quiso recuperar el dinero gastado y su plan resultó a la perfección ya que así fue. “¿Sabés cuántos shows me salieron por haber ido al Martín Fierro? El teléfono, entre ayer y hoy, me estalló. No te miento: ya hay diez reservas. Y una fue la inversión. O sea, yo invertí un show y gané nueve”, aseguró.

Criticaron a Cristina Pérez por la ropa que usó en los premios Martín Fierro

La conductora Roxy Vázquez evaluó en La Jaula de la moda el look de Cristina Pérez y la de su pareja Luis Petri en la alfombra roja más importantes de la televisión.

Cristina Pérez fue tildada de usar a Luis Petri de cartera

“¡La dueña! ¡La dueña del Hilton!”, exclamaron los conductores de La jaula ni bien se vieron las imágenes de Cristina enfundada en un ajustado vestido gris con transparencias en hombro y brazo izquierdo.

“En los Martín Fierro de la Moda, yo estaba nominada con ella, y llegó con el novio anterior y él iba detrás de ella con el clutch en la mano, le llevaba la carterita”, recordó Roxy Vázquez.

