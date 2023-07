Majo Pérez Comalini, la mendocina que estuvo en los Martín Fierro y mostró el detrás de escena de la fiesta

Majo Pérez Comalini dijo presente en la gala de los Premios Martín Fierro 2023. La periodista mendocina participó de la fiesta y en sus redes compartió algunos detalles de la fiesta de la televisión, donde entrevistó a algunas de las figuras de la noche como Pampita y Jey Mammón.

La conductora de Canal 9 Televida asistió a la entrega de premios y la vivió desde adentro. No solo tuvo un lugar en una de las mesas del evento, sino que pudo conversar con los famosos, muchos de ellos nominados y ganadores por sus trabajos en televisión durante el 2022.

Majo Pérez Comalini, periodista mendocina en los Martín Fierro.

A través de sus historias, la comunicadora no solo mostró en detalle el look que eligió para la gran noche, sino también subió algunos videos de la gala que dio qué hablar. Incluso, dialogó con Jey Mammón, quien causó polémica con su presencia en la fiesta que tuvo lugar en el Hotel Hilton de Buenos Aires.

“No es una noche más...”, escribió la periodista al pie de un posteo que subió a su feed de Instagram. Allí mostró el top dorado y un pantalón negro con transparencias, con el que le aportó sensualidad a su outfit.

Elegí un conjunto sobrio, pero a la vez elegante. Top y pantalón para poder estar cómoda y disfrutar”, reveló Majo sobre cómo decidió su look para los Martín Fierro.

Majo Pérez Comalini habló con algunas de las estrellas del Martín Fierro 2023

Aunque dejó claro que al evento fue a divertirse, no a trabajar, fue más fuerte que ella e hizo algunos videos con famosos. La periodista entrevistó a Pampita, Coco Sily y Caramelito Carrizo y a Jey Mammón.

“Hola Mendoza! les mando un beso grande”, dijo Pampita, muy simpática. Luego le contó a la mendocina que su vestido era de Carolina Herrera, incluso fue elegida como la mejor vestida de la noche por el jurado de los Martín Fierro de la Moda.

También tuvo la posibilidad de hablar con la “pareja del momento”. Majo se acercó a la mesa de Cecilia “Caramelito” Carrizo y Coco Silly y los felicitó por el incipiente romance.

Por supuesto, no perdió la oportunidad de acercarse a Jey Mammón, quien generó polémica con su presencia en la fiesta. La conductora le preguntó cómo se sentía y cómo lo habían recibido sus colegas. “Los chicos de La Peña ya se fueron porque ya pasó la terna, pero yo me quedo a ver si me llevo el oro”, fue lo que le respondió el humorista.

