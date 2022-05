Majo Pérez Comalini, muy reflexiva, intrigó a sus fanáticos: “Que seas siempre esa mujer valiente”

Majo Perez Comalini, co conductora de “Cada Día”, por Canal 9 Televida, intrigó a sus seguidores de las redes sociales con un mensaje muy profundo y lleno de contenido. “Que siempre seas esa mujer valiente, que nunca se detiene...”, comenzó el párrafo publicado en su cuenta de Instagram.

La presentadora siempre se presenta muy activa en sus redes y comparte con sus fans tanto aspectos de su vida personal como laboral. Así, con su reflexión, Comalini despertó una serie de mensajes de sus seguidores que no dudaron en decirle lindas palabras.

Majo Pérez Comalini

“Bonita reflexión !!! Así tal cuál es la vida... difícil pero no imposible , gracias por compartirlo bellaaaaa”, “Majo,Que reflexión tan linda,para quienes a veces nos sentimos derrotadas como si la adversidades nos tiran como un palo de boliche ,gracia muy lindo”, fueron algunos de los piropos que lanzaron a la conductora.

Es que esta vez, Majo eligió conquistar a sus fanáticos con unas profundas palabras sobre la mujer, aunque también sembró algo de intriga por saber si su texto esconde algo más.

Majo Pérez Comalini y su reflexión en las redes.

Majo Pérez Comalini y sus look deslumbrante

En sus redes sociales, Majo Pérez Comalini publica sus looks elegidos tanto para la conducción de Cada Día como para su día a día, eventos, etc. Además, no duda en compartir con sus fanáticos sus cambios de estilo y sus mejores ouftit.

Majo Pérez Comalini deslumbra con sus looks.