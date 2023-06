Así es, según Cristina Pérez, su relación con Julián, el hijo de Luis Petri

Durante mucho tiempo, Cristina Pérez fue blanco de las críticas por expresar públicamente su decisión de no ser madre. Hoy, con casi 50 años, la periodista y conductora entiende que su posición fue “apresurada”.

Hace unas semanas, Cristina Pérez y Luis Petri se comprometieron en nuestra provincia, en medio de la campaña por las PASO, con una soñada fiesta y bien íntima que quedó registrada en redes sociales.

La periodista contó como es su relación con el hijo de Luis Petri

La periodista contó como es su relación con el hijo de Luis Petri

La periodista contó como es su relación con el hijo de Luis Petri

“Nos comprometimos como queríamos, rodeados del amor de nuestras familias y con la Cordillera de fondo. Símbolo de epopeyas personales y colectivas es también la montaña que nos une, de Mendoza a Tucumán”, contaron emocionados los tortolitos.

Tiempo atrás, cuando el romance entre el presidente de la Fundación Mendocinos por el Futuro y la comunicadora tucumana, recién comenzaba, dieron una entrevista a revista Gente, donde entre tantos temas, se habló del vínculo que tiene Cristina con Julián, el hijo de adolescente de Luis Petri.

La periodista contó como es su relación con el hijo de Luis Petri

“Julián está en la edad de crecimiento, en pleno descubrimiento, está llena de fascinación. A pesar de que es hijo único, no tiene nada de esas cosas que suelen tener los hijos únicos. Es amoroso, me sorprendió. Me hizo todo fácil, no tuve que conquistarlo”, afirmó Cristina Pérez.

Para afirmar que lo que dice es cierto, Cristina, Luis y Julián han compartido momentos juntos y las redes sociales los delata. “Llenos de amor. Con mi vida @luispetriok y el gran @julian_petri07″, reflejaba Cristina en uno de sus últimos posteos.

La periodista contó como es su relación con el hijo de Luis Petri

La periodista contó como es su relación con el hijo de Luis Petri

Cristina Pérez estuvo apoyando a Luis Petri en Mendoza

Con las elecciones PASO recientemente terminadas, Cristina viajó para apoyar a Petri, que con casi el 40% de los votos, le dio una dura pelea dentro del frente que representa al candidato a gobernador Alfredo Cornejo.

La periodista contó como es su relación con el hijo de Luis Petri

Cristina Pérez, Luis Petri y Julián recorrieron la provincia y fue ella, quien actuó de influencer para dejar reflejado el primero voto del chico, que, con 16 años, debutó en las urnas en una elección histórica para su padre.

SEGUÍ LEYENDO: