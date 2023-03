Cristina Pérez y Luis Petri dan el gran paso en su relación: “Nos comprometimos”

El año ha comenzado a puro amor para algunas de las parejas más importantes de la farándula Argentina. En los últimos minutos, Cristina Pérez y Luis Petri dieron a conocer que se comprometieron.

Anteriormente, en un viaje que realizaron juntos recibieron la primera bendición en una iglesia de Trento el pueblo italiano del que petri es oriundo.

Anteriormente, en un viaje que realizaron juntos, recibieron la primera bendición en una iglesia de Trento, el pueblo italiano del que Petri es oriundo.

Hace pocos minutos, Cristina Pérez compartió un posteo en su cuenta de Instagram personal en donde confirmó la noticia que se dará a conocer en la portada de la Revista Caras.

“En nuestra primer abrazo supe que era él y mi mamá que me conoce como nadie me dijo: ‘Hija con este hombre te vas a quedar para siempre’”, dijo Pérez en la descripción del posteo

Luego siguió con el texto diciendo: “Y un día sentimos en el pecho la necesidad de prometernos amor y estamos muy felices de compartirlo. Nos comprometimos de una manera tan inesperada como conmovedora, no hubo plan solo irrumpió el amor y lo supimos, como pasa desde que escuché su voz. Siento certeza. Te amo”.

En el posteo sumó un carrete con la gran portada de dicha revista y un conjunto de fotografías tomadas en Mendoza en donde demuestran su gran amor.

Cómo hablaba Cristina Pérez sobre Luis Petri

Cristina Pérez ha rechazado la maternidad y el matrimonio pero nunca el amor hacia un compañero de vida. Hoy lo encontró de la manos de Petri, el mendocino ex miembro de la Cámara de Diputados de Argentina. Dice que está viviendo su pasión “más épica”.

Vía Blanca de la Reinas, Vendimia 2023, por el centro de la Ciudad de Mendoza Luis Petri junto a su novia la periodista Cristina Perez en el palco Oficial Foto: José Gutierrez / Los Andes

La periodista de noticieros entiende que “formar una familia no se reduce solo a tener hijos” y tiene su propia noción de pareja, la cual “pasa por compartir otras tantas cosas como charlas, viajes inolvidables y buen sexo. ¡Ese es un gran plan!”.

Y ante una pregunta más de la conversación, Cristina habló de lleno de su amor hacia Petri. “¿Qué aprendiste del amor?” y la respuesta inmediata fue: “Que caminé toda mi vida para encontrar a Luis”.

Cristina Pérez deslumbró en el casamiento de Rodolfo Barili.

“Eso es un montón. Yo no me casé, pero tengo la inicial de su nombre grabada bajo mi piel”, cuenta la conductora de “Telefe Noticias” sobre el político de la Unión Cívica Radical y ex diputado nacional por la provincia de Mendoza (2013-2021).