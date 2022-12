El look provocativo de Cristina Pérez para el casamiento de Rodolfo Barili fue duramente criticado en redes

Cristina Pérez fue una de las invitadas especiales al casamiento de Rodolfo Barili con Lara Piro. La conductora del noticiero de Telefe es una de las personas más allegadas al periodista, incluso en su momento se los vinculó sentimentalmente, por lo que todos querían verla en la boda de su amigo y compañero.

La periodista marca tendencia con sus looks para las noches de Telefe Noticias y cada vez que asiste un evento. Por lo que, como era de esperarse, para el casamiento de Barili sorprendió con un look sugerente.

Cristina Pérez deslumbró en el casamiento de Rodolfo Barili.

La escritora asistió al casamiento junto a su pareja, el político mendocino Luis Petri. Para la ocasión, ella optó por un vestido negro con el que se le vio un poco más de piel de lo habitual con un top cruzado que dejó al decubierto su abdómen y hombros. En tanto que eligió dejar su cabello lacio suelto, para verse más natural.

De largo, Pérez combinó sensualidad y elegancia por lo que no solo fue halagada, sino también criticada en su posteo de Instagram. Algunos de los usuarios consideraron que no era el look adecuado para un casamiento.

El outfit de Cristina Pérez, lo más comentado del casamiento de Rodolfo Barili

Las fotos de Cristina cosecharon más de 15 mil “me gustas” y al pie le dejaron cientos de comentarios en los que opinaron de su outfit.

“No me gusta...no es elegante...y a mi me gusta ella pero hoy su look no...”, “La parte de arriba le quita elegancia”, “No va para una fiesta de casamiento, y mucho menos con su perfil de periodista seria”, “No es un vestído fino. Te he visto más elegante otras veces”, “no me gusta su vestuario, es el de una adolescente. Y no queda acorde a la edad.”, “Te queda perfecto ....... pero nada elegante para semejante boda...”, fueron solo algunos de los mensajes que le dejaron en su posteo.

“No es un look distinguido el de hoy”, “Qué pasó? Ese no es tú estilo”, “Hermosa mujer, pero hoy si ropa no la acompaña.”, “Cristina sos una mujer atractiva no importa tu edad…cuál es la necesidad de meterte cosas en el cuerpo para aparentar ser más joven???”, “No da ese look”, comentaron otros seguidores sobre el look de la periodista.