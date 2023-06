Luis Petri sorprendió y engrosó los resultados del frente oficialista

Ninguna encuesta, salvo alguna relacionada a su entorno, vaticinaba que Luis Petri y la lista “Mendocinos por el Futuro” iba a hacer la elección que hizo. Todos miraban lo que sucedía en La Unión Mendocina y el Frente Elegí por el segundo lugar, pero el sanmartiniano pasó por el medio de la jornada electoral y se llevó las felicitaciones.

El frente Cambia Mendoza tenía, con el 98% de las mesas escrutadas, el 42,68% de los votos. De cada 10 sufragios en Cambia Mendoza, 6 fueron para Alfredo Cornejo y 4 para Luis Petri. Así de claro fue el respaldo que recibió del votante oficialista que lo eligió por sobre el ex gobernador.

“Alfredo Cornejo ha ganado con el sesenta por ciento de los votos, lo cual es muy merecido. Pero los mendocinos deben saber que esta fuerza política, este espacio dentro de Cambia Mendoza llegó para quedarse. Vamos a plantear al gobierno todas y cada una de las cosas que dijimos en la campaña para que se hagan realidad. Queremos que el próximo gobierno las concrete”, aseguró tras la victoria Petri.

Los números de la fórmula no les permitieron ganar la interna, pero podrán introducir al menos un candidato a la minoría en las listas legislativas provinciales.

“Esta campaña, todos lo saben, la hicimos desde el llano, la hicimos de a pie, con muy pocos recursos, prácticamente sin carteles, pero con mucha dedicación, hablando mano a mano con cada mendocino, recorriendo todos los departamentos”, indicó Petri.

PASO 2023 en Mendoza: ganó Cornejo Este domingo se votó para elegir candidatos a gobernador y vice, senadores y diputados provinciales, intendentes de 11 departamentos y concejales. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Para el ex diputado nacional, Mendoza tiene un potencial enorme, “porque la provincia tiene mucho por hacer y porque debemos cumplir con nuestras responsabilidades. Los mendocinos nos están exigiendo que cumplamos con nuestras responsabilidades y debemos ser “más Cambia Mendoza que nunca”.

“O somos Cambia Mendoza o no somos nada”, dijo en su arenga para que sus seguidores se queden en el frente y eventualmente apoyen la candidatura de Alfredo Cornejo.

“Nuestras propuestas fueron elaboradas gracias a las preocupaciones y las soluciones sugeridas por los mendocinos que consultamos”, indicó.

Petri vaticinó que el próximo mandatario provincia será Alfredo Cornejo. “La próxima gestión va a tener que encargarse de resolver los problemas que sufren todos los mendocinos”, repitió. El futuro en el Congreso

El ex precandidato aseguró que no está pensando en una nueva postulación para las elecciones nacionales. “No tengo pensado ser candidato a nada. He estado hasta ahora en el llano y es lo que tengo planeado seguir haciendo”, expresó. Sin embargo, para varios es una opción fija para integrar las listas de Cambia Mendoza que competirán el 13 de agosto por las cinco bancas a diputados nacionales dado que a Jimena Latorre (CM), Lisandro Nieri (CM), Omar De Marchi (entró por CM), Eber Pérez Plaza y Marisa Uceda (ambos del FdT) se les vencen sus mandatos.

Cristina Pérez, una figura de peso

Aunque no estuvo presente en los actos de campaña, la influencia de Cristina Pérez en la vida de Luis Petri ha sido significativa. Hace unas semanas, se comprometieron en Uspallata y la pareja se muestra claramente enamorada.

Captura de video

Durante la mañana del domingo, cuando Petri emitió su voto, Pérez expresó: “Me embarga mucha emoción porque lo acompañé en cada paso, y eso ya es un triunfo. El triunfo radica en cómo uno lleva a cabo las cosas, y no se trata de hacer cualquier cosa. Luis ha recorrido este camino de manera honesta y honorable, y eso ya es motivo suficiente para sentir que llevamos un premio en el corazón. Lo demás es una decisión de la gente”.