Esta era la vida de Milett Figueroa antes de ser convocada para el Bailando 2023

Milett Figueroa ha sido una de las grandes sorpresas del “Bailando 2023″. Arrancó la competencia con Martín Salwe y luego por internas cambió de compañero. Desde su primera aparición, deslumbró con su presencia escénica, carisma y talento a la hora de bailar.

Ahora, protagoniza un nuevo romance con Marcelo Tinelli, que, aunque no le han puesto título, confirmaron que se están conociendo y “todo ha sido hermoso”, según trascendió.

Así era la vida de Milett Figueroa antes del Bailando 2023

Durante su paso por el certamen, la modelo nacida en Perú aseguró que le gusta mantenerse bajo perfil. Sin embargo, en la televisión de su país protagonizó algunas polémicas que prefiere mantener en el pasado.

Milett tiene 31 años, y, si bien posee más de 3 millones de seguidores en Instagram, sus publicaciones en la red social de la camarita no son tan frecuentes, por lo que se guarda muchos momentos para sí misma.

“¡Encontré mi primera tapa de revista en Arequipa! Tenía 24 años, no me van a reconocer, pero me di cuenta que este sería mi mundo y mi pasión”, mencionó Figueroa en uno de sus posteos de este año. En sus fotografías se mostró en el rol de modelo, también como reina de belleza de Perú, como actriz y como participante de varios realities.

Durante su carrera, Milett siempre se mostró con un look de cabello rubio o castaño, mientras que, su estilo fue variando con el tiempo según el rol que estuviese cumpliendo en la pantalla chica. Pasando de lo casual, a lo sensual y a lo más elegante.

En sus posteos suele mostrar algunas imágenes de sus viajes, eventos y producciones en las que participó. Y por supuesto, muchas de sus fotos y videos, sobre todo del Bailando que robaron suspiros y recibieron cientos de comentarios por parte de los usuarios.

