Ni Marcelo Tinelli debe tenerlo en cuenta: este es el nombre de Milett Figueroa

Milett Figueroa, la modelo peruana que llegó al país para participar en el ‘Bailando 2023′, y se robó el corazón de Marcelo Tinelli, vive un gran presente, tanto en lo personal, como en lo amoroso.

Siendo una de las figuras destacadas del espectáculo local, ya se comienzan a conocer detalles que se desconocían, como es el caso de su nombre.

Este es el nombre completo de Milett Figueroa.

Este es el nombre completo de Milett Figueroa.

En este plano, Milett fue invitada a LAM, donde el conductor del programa, Ángel de Brito fue quien hizo la consulta: “Te quería preguntar Milett Figueroa, ¿tenés segundo nombre?”, y la participante del ‘Bailando 2023′ reveló que ese es su segundo nombre.

De inmediato, la modelo y actriz de 31 años indicó que su nombre completo es “María Milett Figueroa”, sin embargo, en el mundo artístico se presenta con su segundo nombre, y, de hecho, su nombre de Instagram es simplemente @milett.

Este es el nombre completo de Milett Figueroa.

Este es el nombre completo de Milett Figueroa.

Como marcha el romance de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli

Tras darse a conocer detalles del momento que han compartido Tinelli y Milett Figueroa las últimas semanas, incluida la gala de Revista CARAS, no les quedó otra alternativa que confirmar el romance.

Milett fue quién admitió en un principio que está saliendo con el conductor. “Conocí a una persona que es muy conocida, muy querida, muy amada y entonces nada, tengo que afrontar la situación y compartirlo”, sostuvo.

Este es el nombre completo de Milett Figueroa.

De inmediato, Pampita interrumpió y quiso saber: “Una pregunta, la gente joven hoy no se pone de novios, se dicen ¨exclusivos¨ es una palabra como diciendo, no voy a conocer a nadie más, no voy a hablar con nadie más. ¿Ya están en esa etapa de exclusivos o no?”, preguntó.

Allí, Tinelli respondió con un rotundo “Sí” y Milett comentó: “Si también”, confirmando que ambos están conociéndose. “No hay nada más lindo que la libertad, saber escoger”, agregó la peruana en la pista del Bailando 2023.

Este es el nombre completo de Milett Figueroa.

SEGUÍ LEYENDO: