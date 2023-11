Ya son novios: Marcelo Tinelli publicó la primera foto oficial con Milett Figueroa

El conductor Marcelo Tinelli dejó en claro que su relación con la participante Milett Figueroa va por buen camino al compartir la primera fotografía juntos en su cuenta de Instagram.

Tinelli escribió: “En la fiesta de mis amigos de @revistacaras que festejan sus 30 años, junto a @milett”, acompañado de un emoji de corazón rojo y un fuego, evidenciando su aprecio por Figueroa.

La foto de Tinelli y Milett

La confirmación de esta relación no solo se limita a la foto compartida en redes, sino que se amplifica con la presentación de Milett ante dos figuras icónicas de la televisión argentina: Susana Giménez y Mirtha Legrand. Esto indica que la relación entre Tinelli y Figueroa va más allá de lo casual y está tomando un carácter más formal.

En declaraciones a DDM, Marcelo Tinelli compartió detalles sobre su primer encuentro con Milett Figueroa, participante del certamen. El conductor destacó que, aunque ha tenido encuentros con otras mujeres, lo que experimentó con Milett fue diferente y especial. Mencionó que desde el primer día que la vio, algo único sucedió.

Cómo se engancharon Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

“Salta a la vista porque algo me pasó diferente y evidentemente tiene que ver cuando vos ‘matcheás’ con alguien, se vuelve diferente. Me pasó algo desde el primer día que la vi”, expresó Tinelli sobre su relación con Figueroa. Además, reveló que el primer encuentro no fue personal, sino en la foto oficial del Bailando 2023, donde notó algo especial.

Marcelo Tinelli y Milett

Tinelli confesó haber dado el primer paso en esta relación, escribiendo a una amiga en común para obtener el número de Milett.

El conductor compartió sus primeros mensajes con Figueroa, señalando: “Le puse ‘hola, Milett’, le ponía corazones, la likeaba pero no me daba para fueguitos, me parecía medio desubicado. Le escribí y le puse ‘me encantó verte en la foto. Me encantó conocerte’”.

Seguí Leyendo