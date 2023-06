Para Darín que lo mira por Tv: el insólito mensaje de Rodrigo en Masterchef que hizo tentar a todos

Este domingo, Rodrigo nos regaló un momento épico cuando en medio de la defensa de su plato le mandó saludos a Ricardo Darín porque según el participante, el actor mira Masterchef. Resulta que Rodrigo viene practicando cómo presentar sus platos y cuando Wanda Nara le preguntó al respecto, el cocinero amateur se justificó diciendo que no es actor y ahí se comparó con Darín.

“Yo no soy actor, no soy Darín” dijo el participante y en ese momento, con una frescura maravillosa, mirando a cámaras dijo: “que Darín nos mira, un saludo a Darín”, acompañando el mensaje con un besito. Inmediatamente, Damián Betular le guiñó el ojo a la cámara, sus compañeros del jurado no daba crédito de lo que acababa de pasar y el resto de los participantes explotaron de risa.

UNA NOCHE DE GALA

Este domingo, si bien es el momento más duro y poco feliz de la semana, dejó algunas postales graciosas. Y una de las mejores fue cuando los participantes “del balcón” llegaron vestidos de gala al estudio. Los hombres de moño y corbata y las mujeres con sus cabellos regios y tapados sobre el delantal blancos, sorprendieron a todos.

Betular no podía más de la alegría y gritó un “ay, los amo”, cuando los vio subir tan bien vestidos al balcón. Wanda Nara también elogió el gesto de llegar tan bien vestidos a la gala. “Después de mil programas, nos pusimos las pilas”, dijo Masterchef: Aquiles reveló cuál es su verdadero trabajo y dejó sorprendidos a todos (losandes.com.ar).

UNA NOCHE FATÍDICA PARA JUAN FRANCISCO Y ANTONIO

La gala del domingo empezó con todo. Los participantes tenían que elaborar un plato libre, pero sólo con los ingredientes que les dio el jurado y usando las herramientas que también les proporcionó el jurado. Los platos libres suelen ser los que más complican a los participantes y este domingo, no fue la excepción.

Con sus preparaciones, Juan Francisco y Antonio fueron los más complicados, pero el guardavidas fue quien tuvo que dejar el reality, dejando a sus compañeros con el corazón destrozado.

SEGUÍ LEYENDO