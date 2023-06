En Masterchef tuvieron el tupé de meterse con las empanadas mendocinas y Antonio demostró que no está a la altura

La gala de este jueves tuvo una participación más que especial. Resulta que Claudia “la Tata” Villafañe visitó a los participantes de esta temporada 2023 del reality, que se volvieron locos cuando la vieron. La ganadora de la primera edición de Masterchef Celebrity, además, tuvo mucho que ver en la prueba de este jueves de última oportunidad.

Los participantes tenían que darle una vuelta de rosca a algunos de los platos más icónicos de la ex de Maradona y madre de Dalma y Giannina, en su paso por Masterchef. Así fue como a Estefanía le tocaron los míticos ñoquis de la Tata, a María Sol un pescado a la croute, A Silvana bifes a la portuguesa, a Juan Francisco muslos de pollo frito, y a Antonio, un plato de empanadas. Pero no de cualquier empanadas, sino que tenían que ser empanadas mendocinas.

Salta vs. Mendoza, el duelo de la empanada

Justo a un salteño le tocó hacer empanadas mendocinas. Cualquier distraído podría decir, “pero si son todas las empanadas iguales”. No, no es así. Resulta que hay tantas empanadas como personas, pueblos y regiones hay en este bendito país.

Mendoza dijo presente en Masterchef

Y este plato despierta una de las grietas más grandes entre los argentinos. Pasas de uva sí contra pasas de uva no, aceitunas sí contra aceitunas no, y así con varios de los ingredientes que suelen agregarle en distintos puntos del mapa. Esto nos lleva a abandonar ciertas especificaciones sobre cómo son las empanadas mendocinas, pero sí podemos decir que son las más ricas del país. Esto es opinión, no dato.

Frente a este desafío, Antonio puso manos a la obra e intentó sacarse el chic de sus empanadas salteñas y darle un aire cuyano a su preparación. Como “reversión”, que era lo que cada uno tenía que cambiar del plato original, Antonio decidió preparar una salsa para acompañar las empanadas y el resultado fue desastroso.

Al meter la cuchara, Germán Martitegui se topó con unos pedazos de carne y grasa que, según el chef, no tenía razón de ser. A la hora de la devolución no fue tan lapidario, pero no celebró el plato de Antonio. Donato reconoció que el participante se quedó a medio camino entre Salta y Mendoza, como se dice en la calle, “no le dio la nafta para las empanadas mendocinas”.

El joven reconoció que no tendría que haber puesto esa salsa. En la receta original no estaba y confesó que lo hizo “por pelotudo”.

