Pablo Fábregas y Fernando Sanjiao, dos pesos pesados del stand up, vuelven con su nuevo show

Son dos de los comediantes más destacados de la escena de la era 2000. Pablo Fábregas y Fernando Sanjiao se conocen muy bien. El humor los unió arriba del escenario y luego de varios shows exitosos decidieron retomar la experiencia como dupla y compartir nuevamente el escenario.

Después de trabajar juntos por una década en los shows “Cachivache”, “Canchero”, “Pucha” y “Mucho”, ahora vuelven con “Más Comedia”, el espectáculo que estrenaron el año pasado en el Paseo La Plaza y con el que continúan en temporada.

Hoy, es el turno de volver a Mendoza, con una única función, en el Teatro Selectro. Las entradas están disponibles en Entradaweb.com.ar.

“La comedia que hacemos nosotros te permite esta flexibilidad de armarlo y desarmarlo las veces que quieras, y nos da la posibilidad de experimentar algo y si funciona seguimos. Y si no, nos damos un beso y nos volvemos a encontrar. Volvimos porque teníamos una sala, los dos veníamos de hacer nuestros unipersonales y nos ofrecieron juntarnos para el Paseo La Plaza. Nos juntamos a escribir y funcionó re bien, y por suerte se extendió un año y seguimos”, comenta Pablo Fábregas, comediante, productor, guionista y co conductor del programa “Vuelta y Media” por Urbana Play junto a Sebastián Wainraich y Julieta Pink.

UN REGRESO CON LOS TÓPICOS QUE LOS IDENTIFICAN Y MÁS

Fábregas y Sanjiao conocen muy bien el pulso de la comedia, y con una experiencia de años, se renuevan permanentemente, siempre sosteniendo un estilo.

La paternidad, la pareja, los vínculos, la economía, el trabajo y otros tópicos son parte del universo que ambos manejan en tono de comedia, y que transitan en distintas plataformas como las redes, los medios y el teatro. Con este último espectáculo vienen de hacer una gira por Estados Unidos y ahora recorren el país.

“Me gusta porque aprendimos la palabra diversificarse pero yo uso la frase “los huevos en distintas canastas”. Siempre tenés dos o tres proyectos porque algo se cae seguro. Y en ese universo de teatro, radio, redes, cine está bueno. Un poco es sano, agotador, pero me parece divertido”.

-¿No hay agotamiento mental de cranear distintas ideas desde la comedia, para proyectos en simultáneo?

-Sí, sucede y mucho (ríe). Pero es muy loco porque entre compañeros sabemos como funciona. Hay días que estás a mil y otros días los tenés libres, es atípica la forma de trabajo. Pero una vez que la obra se estrena ya tenés el relajo de hacerla, de tomarle el ritmo y empezás a pensar algo nuevo. Mientras ocurre la radio, el teatro, por ejemplo, ahora comienzo a hacer un personaje para una película. Pero la cabeza la tengo sana y libre como para pensar algo nuevo. Obvio que a veces te pones a escribir y te agarra la angustia que no va a funcionar y te pensas como el peor comediante.

-¿Cómo encuentran la clave para no repetirse?

-En mi cabeza está no estafar a nadie. Y cuando hago este tipo de shows, yo sé que monólogo voy a hacer. Y trato de no repetirme en el tiempo, me esfuerzo por eso, de no repetirme en nada en general.

En este show Fernando es el especialista de la paternidad y la pareja, pero también habla de la adultez, de llegar a los 45, es muy divertido como lo atraviesa la infancia de sus hijos. Y yo hablo del tema que no me gusta el fútbol, pero fui al mundial, que nos pasa a los que no nos interesa. Y también hablo mucho del monotributo, de la situación económica y los monotributistas, que si levantas la mano en el escenario, a los que están en blanco los hacemos mierda (ríe).

Y también interactuamos con el público con QR donde hacemos una encuesta y con esa respuesta jugamos con eso, está genial hablamos de todo, comida, pareja, fantasía, damos un espacio para que bardeen a los porteños, hay de todo.

Los comediantes presentan su último show "Más Comedia". La función es hoy, a las 21.30, en el teatro Selectro (Capitán de Fragata Moyano 102, Ciudad).

