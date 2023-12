No le llevó ni una hora: la mendocina de Gran Hermano ya se aseguró el primer beneficio

Tras el ingreso de Sabrina y Bautista, la casa más famosa del país ya tiene a sus 22 participantes, que desde el día uno se enfrentaron para seguir avanzando en el juego.

Los hermanitos tuvieron que enfrentarse en una dura prueba de equilibrio para definir al primer líder semanal de Gran Hermano 2023. En esta ocasión, la prueba estuvo dividida en dos instancias.

La mendocina consiguió la inmunidad en las primeras horas de haber ingresado.

En la primera, que se jugó en dos tandas de 10 participantes, los jugadores debían subirse a una plataforma con base de resorte y debían mantener el equilibrio, soltar la soga cuando Gran Hermano se los indicaba e impedir que la bola cayera del soporte.

Si bien los 20 primeros concursantes ya habían competido, Sabrina y el cantante uruguayo hicieron su reto y al superar a dos de sus compañeros (Zoe y Agustina), clasificaron a la final con ocho de los mejores tiempos -Alan, Juliana, Martín, Catalina, Hernán, Lucía, Nicolás e Isabel-

Los finalistas tuvieron que repetir el desafío, pero en esta ocasión con mayor dificultad y finalmente, la ganadora del primer liderazgo de la nueva edición de Gran Hermano fue Sabrina, la participante que ingresó horas antes.

Tras conseguir la inmunidad, Santiago del Moro reveló que Sabrina también tendrá otros beneficios: “Además de tener la inmunidad, va a tener dos beneficios más. Uno, que va a recibir un premio muy importante por ganar”. La segunda regla, y quizás la más impactante, implica el poder de nominación: “Segundo, cuando saque o rescate a alguien de placa, va a tener que subir a otro”.

Sabrina Cortes vive hace 15 años en Buenos Aires

“Soy contadora, pero me dedicó a las redes, al modelaje, no quiero laburar de contadora, estrés no”, dijo acerca de su carrera, pero luego terminó revelando que tenía ganas de seguir los pasos de sus padres: “Mamá y papá militares yo también quise ser militar en algún momento, todo ese ambiente y esa escena me encanta”, sentenció la hermosa mendocina que hace 15 años vive en Buenos Aires.

Otras de las revelaciones que hizo Sabrina, de 29 años, es que como la gran mayoría de las concursantes está en pareja. En su caso, hace más de 7 años, con algunas intermitencias, pero feliz: “Mi novio está chocho, me re banca y me deja hacer, no es celoso”, dijo acerca de su situación sentimental.

