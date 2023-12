Gran Hermano: quién es Sabrina Cortez, la única mendocina en el reality

Este martes la casa de Gran Hermano se revolucionó con el ingreso de dos nuevos participantes, Sabrina y Bautista. Él es oriundo de Uruguay, y ella, de Mendoza. ¡Ya era hora! Mendoza no estuvo presente en la edición anterior del certamen y parecía haber quedado afuera de este, pero no. Llegó Sabrina y no cayó muy en gracia.

Sabrina Cortez, la única mendocina en el reality

Se trata de Sabrina Cortez, quien fue presentada como mendocina, pero sin acento porque hace 15 años que vive en Buenos Aires, según ella misma explicó sentada en el jardín y delante de sus compañeros de convivencia.

Se presentó como “la Barbie camionera porque abro la boca y la cago”. Viene de familia militar y es contadora, pero no quiere trabajar de su profesión porque no quiere stress. En cambio, Sabrina se dedica a la redes como influencer y tiktoker. Está en pareja desde hace 7 años “con intermitencias” y aseguró que si fuese por estrategia, podría llegar a estar con alguien en la casa.

Una entrada poco feliz

Sin filtro y frontal, así quedó claro cómo es Sabrina. La mendocina que entró este martes se enojó por el frío recibimiento de sus compañeros. Y para sumarle un poco de pimienta, Sabrina calificó para participar de la prueba del líder y la terminó ganando.

Ahora, “la nueva”, que tenía todas las fichas para ser votada, tiene inmunidad y puede salvar a alguien de la placa. Pero eso no es todo, este año las reglas cambiaron y el líder, además, se lleva un premio y tiene el poder de mandar a alguien a la placa, debate mediante con el participante que salvó.

Los participantes aún no saben nada de estas nuevas reglas y se enterarán el próximo jueves, cuando Sabrina haga uso de su beneficio por haber ganado la prueba del líder.

Mendocinos en GH

A lo largo de los 20 años que lleva el reality al aire, varios mendocinos han pasado por ahí, pero, tal vez, la más recordada sea Griselda Sánchez, quien participó del certamen en el 2007, año en que ganó Marianela Mirra.

Griselda Sánchez, la mendocina ex Gran Hermano.

Tras su paso por la casa, Griselda se dedicó al cine, como guionista, directora y actriz. Está en pareja con el también director José Cicala, y acaban de estrena Lennons, una comedia absurda con un elencazo

¿Será este el año que veamos ganar a una mendocina? El juego acaba de empezar, todo está por verse.

