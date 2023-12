Así se veía Sabrina, la mendocina de Gran Hermano, años antes a entrar a la casa

La reciente incorporación de Sabrina Cortez en Gran Hermano 2023, en una entrada sorpresiva 24 horas después que el resto de los concursantes, desató un gran revuelo en la casa televisiva.

Sin antecedentes previos, su arribo junto con Bautista Macia, otro nuevo participante, generó un impacto emocional entre sus contrincantes. Ahora se filtraron fotos inéditas del antes y después de esta joven han sorprendido a millones de espectadores.

Sabrina, de 29 años y oriunda de Mendoza, pero residente en Buenos Aires, se desempeña como contadora, aunque encuentra su sustento en el modelaje y su presencia en las redes sociales.

Su popularidad en plataformas como TikTok, donde cuenta con más de 630 mil seguidores, la ha convertido en una reconocida influencer. Entre la conmoción causada por su ingreso al programa, han salido a la luz imágenes inéditas que muestran su apariencia antes de su reconocimiento mediático.

“Me dedico al modelaje y las redes, no quiero trabajar como contadora, no quiero estrés”, mencionó Sabrina en su presentación.

Además, reveló que sus padres tienen una trayectoria militar, lo que en cierto momento de su vida la llevó a considerar la posibilidad de seguir esa carrera. “Me encanta todo ese ambiente y esa escena”, afirmó.

En cuanto a su vida sentimental, compartió que lleva siete años en pareja. “Mi novio está muy contento, me apoya mucho y me permite ser quien soy, no es celoso”, aseguró.

Asimismo, adelantó que si es necesario recurrir a la seducción para ganar, no dudará en hacerlo. Su entrada en la casa provocó tensiones y conflictos entre los participantes, especialmente después de que, pocos minutos después de su llegada, ganara la prueba del líder, otorgándole inmunidad total y eximiéndola de la posible eliminación el próximo domingo.

Las imágenes del pasado de Sabrina han generado gran curiosidad entre el público, mostrando un aspecto desconocido de su vida antes de su notoriedad en las redes sociales y el modelaje.

