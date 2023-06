Nacho Castañares contó toda la versión del romance entre Julieta Poggio y Marcos Ginocchio: “Muy linda pareja”

Nacho Castañares, mientras consolidaba su relación amorosa con La Tora y avanzaba en su carrera en el mundo del streaming, concedió una entrevista en Mañanísima, en la que abordó los rumores sobre un posible romance entre sus compañeros de Gran Hermano 2022, Marcos Ginocchio y Julieta Poggio.

“Son dos personas muy buenas y muy lindas físicamente. Quedarían muy bien y sobre todo, tienen mucha confianza. El tema es que Juli recién termina de estar en pareja. Está complicado”, aseguró Nacho.

En relación a la versión de romance entre Marcos y Julieta, Nacho expresó: “Muy linda pareja”. Sin lugar a dudas, esto en minutos fue viralizado y compartido como una opinión muy importante.

“No es que no se quieren más, es por temas de laburo, de momentos y de situaciones distintas”, dijo Nacho, citando las palabras de la actriz.

“Sumaría mucho que salieran juntos porque tienen confianza y vivieron juntos. Harían una muy linda pareja, pero por ahora, nada”, agregó Nacho como un fan más.

Los "hermanitos" disfrutaron de la Bresh.

En contraste con la afirmación de Juliana Díaz de que la pareja era un hecho, el subcampeón del reality desmintió esa información.

“Es mentira. Juli recién se separó de Lucca y por respeto a él, porque está mal, no creo que ya esté en otra relación. Más adelante nunca se sabe”, concluyó Nacho.

El explosivo mensaje de Lucca Bardelli tras la separación con Julieta Poggio

Este miércoles, Julieta Poggio sorprendió a todos al revelar que se separó de su novio, Lucca Bardelli. La noticia la dio en una especie de crossover entre “Fuera de Joda”, el programa de streaming de Telefe en el que trabaja con Nacho, la Tora y Daniela, y “Corta por Lozano”.

La joven se mostró muy triste mientras daba la noticia y explicaba que ella estaba tratando de encontrarse a ella misma en esta nueva vida de fama y exposición, algo que siempre quiso.

Por su parte, después de que Julieta hablara, Lucca Bardelli, ahora el ex novio de Julieta, hizo un fuerte descargo en Instagram. Primero, el joven habló de la separación y el cariño mutuo que existe entre ellos, algo que priorizaron antes de caer en el desgaste de la pareja y terminar odiándose.

“Con Ju nos separamos con la mejor, no hubo nada en el medio. Por el contrario, puro amor y una relación hermosa de la cual solo podemos recordar momentos hermosos”, comenzó diciendo Lucca.

Lucca Bardelli comunicó su separación de Julieta Poggio vía historias de Instagram

Y agregó: “Para mí es mi familia y nunca voy a dejar de amarla. Obviamente por el momento de ella se complicaba seguir juntos y decidimos dejarlo antes de dañar el vínculo hermoso que tenemos”.

Hasta ahí, todo era paz y amor, pero dos horas después Lucca subió otro mensaje ya con un poco más de enojo. “Por último, gracias a todos los que apoyaron, y a los que no y siguen tirando mierda. Sepan que ya no me afecta. Me costó mucho entender que el hate no es de la persona que lo recibe sino de la que lo emite”, comenzó.

Que está detrás de cada persona triste detrás de un teclado, y que en un mundo ficticio donde todo se valora por likes, me gusta y seguidores, la calidez humana pierde valor. Le deseo lo mejor a todos y ojalá sigamos creciendo como sociedad. Hablando de amor y llenando de comentarios lindos este mundo, que los malos no suman nada”, escribió en Instagram.

Lucca, desde que Julieta entró en la casa, ha sido víctima de la crueldad de las redes por el famoso shippeo que hubo de su novia con Marcos dentro de la casa de Gran Hermano. Él, verdaderamente, se bancó todo de una manera estoica y nunca explotó contra los fans que querían ver a los “hermanitos juntos”.

