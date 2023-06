El explosivo mensaje de Lucca Bardelli tras su separación de Julita Poggio, mientras Marcos Ginocchio pide pista

Este miércoles, Julieta Poggio sorprendió a todos al revelar que se separó de su novio, Lucca Bardelli. La noticia la dio en una especia de crossover entre “Fuera de Joda”, el programa de streaming de Telefe en el que trabaja con Nacho, la Tora y Daniela, y “Corta por Lozano”. La joven se mostró muy triste mientras daba la noticia y explicaba que ella estaba tratando de encontrarse a ella misma en esta nueva vida de fama y exposición, algo que siempre quiso.

Por su parte, después de que Julieta hablara, Lucca Bardelli, ahora el ex novia de Julieta, hizo un fuerte descargo en Instagram. Primero, el joven habló de la separación y el cariño mutuo que existe entre ellos, algo que priorizaron antes de caer en el desgaste de la pareja y terminar odiándose.

“Con Ju nos separamos con la mejor, no hubo nada en el medio. Por el contrario, puro amor y una relación hermosa de la cual solo podemos recordar momentos hermosos”, comenzó diciendo Lucca. Y agregó: ”Para mí es mi familia y nunca voy a dejar de amarla. Obviamente por el momento de ella se complicaba seguir juntos y decidimos dejarlo antes de dañar el vínculo hermoso que tenemos”.

El mensaje de Lucca Bardelli tras conocerse la separación de Julieta

Hasta ahí, todo era paz y amor, pero dos horas después Lucca subió otro mensaje ya con un poco más de enojo. “Por último, gracias a todos los que apoyaron, y a los que no y siguen tirando mierda. Sepan que ya no me afecta. Me costó mucho entender que el hate no es de la persona que lo recibe sino de la que lo emite. Que está detrás de cada persona triste detrás de un teclado, y que en un mundo ficticio donde todo se valora por likes, me gusta y seguidores, la calidez humana pierde valor. Le deseo lo mejor a todos y ojalá sigamos creciendo como sociedad. Hablando de amor y llenando de comentarios lindos este mundo, que los malos no suman nada”, escribió en Instagram.

El mensaje de Lucca Bardelli tras conocerse la separación de Julieta

Lucca, desde que Julieta entró en la casa, ha sido víctima de la crueldad de las redes por el famoso shippeo que hubo de su novia con Marcos dentro de la casa de Gran Hermano. El, verdaderamente, se bancó todo de una manera estoica y nunca explotó contra los fans que querían ver a los “hermanitos juntos”

MARCOS MARCA CANCHA Y ¿PIDE PISTA?

Después de la revelación de Julieta y el posteo de Lucca, el que apareció fue Marcos Ginocchio, quien con un posteo en Twitter, revolucionó las redes sociales, a la una de la mañana.

El "primo" subió una foto a Twitter que ilusiona al fandom

El salteño, ganador de Gran Hermano, subió una foto a sus redes sociales con la geolocalización activada y una manito saludando. El fandom se volvió loco y muchos creían que podía ser la señal que necesitaba Julieta. El “primo” está en Buenos Aires.

Los comentarios de amor se multiplicaban por miles y varios iban dedicados a “despertar” al “primo”: “Dale, es ahora”.

El "primo" subió una foto a Twitter que ilusiona al fandom

El "primo" subió una foto a Twitter que ilusiona al fandom

SEGUÍ LEYENDO