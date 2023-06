Morena Rial trató de "loca" a su mamá y reveló cómo se lleva con Tatiana, la amante de su padre

Morena Rial vive momentos de total preocupación con su vida personal, la salud de su padre y las peleas que han tenido, que derivó en los testimonios de su padre biológico.

La mediática habló en Socios del espectáculo y puso en valor la relación de sus padres adoptivos, y sobre todo la situación de infidelidad del conductor con una joven. Otro de los temas que tocó fue el accidente vial que protagonizó que pudo haber pasado a mayores.

More Rial habló de su madre adoptiva.

“Tengo un golpe en la cabeza, abajo, que está todo hinchado. No puedo ni mover la cara. Yo venía manejando normal por la General Paz”, relató la joven influencer.

A través de su cuenta de Instagram, More aseguró que quisieron silenciarla y en diálogo con el programa volvió a hacer foco en ese aspecto: “Me da un poco de miedo todo esto, es bastante raro. Me chocan a punto de casi matarme”.

Ante la pregunta del movilero de si sabía quién anda detrás de su choque, More afirmo que no sabe: No tengo idea quién es el autor intelectual, pero ojalá le vaya mal”. A su vez, contó que la persona que chocó su BMW no tenía los papeles correspondientes.

Tras hablar de su incidente, Rial se refirió al escándalo que involucra a Silvia D’Auro con Tatiana Schapiro, con quien Jorge tuvo un romance que, según Morena, fue una infidelidad.

Tatiana Schapiro, la amante de Jorge Rial mientras estaba casado con Silvia D'Auro.

“Yo lo que dije de Tatiana es que me mandó mensajes diciendo que era amiga de mi papá, nada más. Después pasó que se filtraron mails con fotos de ella”, comenzó narrando. Luego, tiró un dardo hacia quien es su madre adoptiva. “Silvia estaba loca y usó eso para demostrar quién era esa Tati, la ‘amiga de papá’”.

Sobre cómo es la relación con la amiga de Jorge Rial, More remarcó que tiene “la mejor con ella, parece una piba copada, que ya tiene su familia… pasaron años luz de esto. Silvia reaccionó así, pero es lógico. Esa señora era cornuda. Todos reaccionaríamos así siendo cornudos”.