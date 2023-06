Morena Rial teme por su vida y compartió un alarmante mensaje en sus redes sociales

Morena Rial prendió el ventilador y en las últimas semanas fue tema en todos los medios y portales porque, según ella misma expresó, le declaró la “guerra” a su padre. La joven hizo polémicas declaraciones y defenestró a Jorge Rial e involucró a otras personas.

Ahora, luego de que habló sin filtros de ciertos temas que involucran a sus padres adoptivos, la joven confesó abiertamente en sus redes sociales que teme por su vida. Incluso, puso en conocimiento a su abogado, Alejandro Cipolla, de situaciones que la preocupan.

Morena Rial teme por su vida.

En sus historias de Instagram, luego de que este miércoles chocaron su auto y se dieron a la fuga, compartió un contundente mensaje en sus historias de Instagram.

“Tengo miedo que me pase algo!”, escribió en una imagen con fondo negro y letras blancas. “Ya informé a mi abogado Alejandro Cipolla de lo que viene sucediendo, claramente mensajes para que no hable más”, agregó y de esta forma dejó en claro que todo lo que le ha sucedido para ella viene de alguien en particular.

Morena Rial, de bebé, en los brazos de sus padres

Si bien no culpó a su padre directamente, el mensaje podría estar dirigido a él, pero también a otras personas que involucró en sus dichos.

Es que también confesó que vio parte del material que Natacha Jaitt tenía en su polémica tablet. Incluso, el mesaje es similar al que dejó la actriz tiempo antes de que aparezca muerta.

Morena Rial reaccionó a su accidente y subió un posteo dedicado a su hijo, Francesco

Mientras atraviesa una crisis familiar, en especial por las peleas mediáticas, Morena Rial sufrió este miércoles por la mañana un choque en la avenida General Paz de la Ciudad de Buenos Aires.

“Acaban de chocar a Morena Rial en la General, me dice que fue a propósito, que le cruzaron el auto. Que después de chocarla el conductor ni siquiera frenó para pedirle los datos y siguió derecho”, informaron en “Mañanísima”.

Y agregaron: “Se golpeó un poco la cara, está bien”. Lo llamativo es que Morena Rial dijo al panelista del ciclo: “Me cruzó el auto literal”.

Así quedó el auto BMW que manejaba Morena Rial tras el choque en la General Paz (Mañanísima)

“Solo fue un susto. Todo va a estar bien, amor de mi vida”, escribió la joven sobre una imagen junto a su hijo, a pocas horas del choque.

“Gracias a los que están con nosotros y no nos dejan por nada del mundo, amo mi vida, fue una vida dura pero hoy en día la amo, y día a día disfruto de ver crecer a mi hijo. Mamá te va a cuidar de todos y de todo. Una madre o un padre no abandona. No daña, no lastima. No separa”, escribió en otro posteo en el que apuntó contra su madre.

