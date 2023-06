Los polémicos audios de Jorge Rial que comprometen a Morena Rial y confirmarían las dudas sobre el robo a LAM

La vida de Morena Rial es un escándalo sin fin. La pelea con su papá, Jorge Rial, atraviesa un nuevo round con acusaciones cruzadas y muchísima violencia verbal. En la lista sigue el robo a algunas angelitas de LAM. Si bien no se la nombra, todas las acusaciones parece ir dirigidas a ellas y según contó Ángel De Brito, la justicia estaría cercando a la autora del robo.

¿Cómo se juntan estos dos puntos conflictivos en la vida de Morena Rial? Con un audio que publicó LAM este martes en el que el propio Rial habla de armas, plata y robo de efectivo. Los audios ya tienen un tiempo, y en ellos, Rial, habla del novio Morena, Facundo Ambrosioni.

En los audios, a Rial se lo escucha furioso y lanza una serie de acusaciones que hoy toman otro color. “La verdad hija, me volvés loco. Ta vas sola, haces lo que se canta el o**, me cagaste 500 lucas con una tarjeta, otro tanto con otra, que debe haber sido este (Ambrosioni), porque es especialista en esto”, dice el conductor sobre las actividades no tan lícitas del ex de Morena Rial y padre de su pequeño hijo.

En otro de los audios, hay un Jorge Rial más moderado, pero igual de enojado. “...Sé también que les estás dando plata (a la familia de Ambrosioni) Sé también que a este pibe le cambiaste ya el teléfono dos veces, por lo menos. Me llaman de Córdoba y me dicen que estás arreglando para operarte las tetas en Córdoba. No sé en qué andás hija, a mí no me gusta, no me gusta la gente con la que andás”, le dijo el conductor. Y agregó: “Creo que son marginales, creo que te están llevando por un camino y quiero que sepas que te están usando como te usó Martín. Lo único que quieren es tu plata, que hasta ahora era la mía y ya no es más. Si no sentás cabeza(...) yo de inmediato te corto la tarjeta y te saco del departamento”, amenaza el conductor.

Morena Rial

En los audios, se hace varias referencias a la plata, a las tarjetas y a las actitudes de Morena que tenían preocupado a Rial. Al parecer, el robo de datos, de plata y el mal uso de las tarjetas es un común denominador en la vida de la hija mayor de Jorge Rial. Él acusa al ex novio de Morena, pero ¿y si no era él?

Hoy, tras el robo en LAM, todas las miradas están puestas en la hija del mítica conductor de intrusos, pero como un secreto a voces, nadie lo dice. Habrá que esperar que actúe la justicia.

