Luis Ventura se sacó con Jorge Rial y lo liquidó al contar intimidades del conductor: “Si me pasa algo...”

Luis Ventura tuvo un momento de furia en “A La Tarde”, el programa en el que es panelista, y contó secretos de Jorge Rial. El periodista se sacó luego de que el conductor lo tildó de “mierda de persona” en un audio que le envió a su hija, Morena Rial, pidiéndole que se aleje de quien fue su amigo y compañero.

Rial y Ventura fueron de las duplas más explosivas de la farándula, pero años atrás se distanciaron y desde entonces todo es tensión entre ellos. Ahora, en medio de la pelea de Jorge con su hija mayor, el panelista se puso del lado de Morena y fue tajante con su colega.

“¿Te puedo pedir un favor? No hables más con Ventura. Bloqueálo, sino me voy a enojar con vos. No quiero más contacto con esa mierda de persona. Bloquealo. Habla boludeces y te involucra a vos”, fue el mensaje que le envió Rial a Morena y que se filtró en el programa de Karina Mazzocco.

“Esa mie... que salvó a tu hija de un suicidio, con las venas cortadas, cuando el papá no atendía el teléfono. Apareció tres horas después, al otro día, haciendo declaraciones que él había llamado acá, allá, te olvidaste de esa”, disparó Ventura.

“Te voy a decir una cosa: nunca levanté un teléfono porque me hiciste lo mismo que al otro padrino, al original. Alguna vez va a explicar él en Tribunales qué le habían ofrecido para que firmara y se hiciera cargo de lo que hacían ustedes. Si querés vamos, cuando vos quieras”, continuó.

Luis Ventura responsabiliza a Jorge Rial si algo le llegase a ocurrir

Luego, Luis Ventura enumeró algunas intimidades de Jorge Rial, dejándole en claro que lo conoce muy bien y que puede llegar a complicarlo si habla de más. Incluso, aseguro que si algo le ocurre, el periodista sería el único responsable de todo.

“¿Nos olvidamos del cuchillazo en los riñones, allá en el polo? cuando abriste un programa diciendo que le ibas a meter un balazo a Fort en la cabeza. No hablemos de lo que hiciste con algunas compañeras de trabajo. Con testigos y en Tribunales, poné fecha y hora. Si me pasa algo, sepan que esto tiene que ver, ojo. No sería la primera vez”, dijo visiblemente molesto.

Jorge Rial y Luis Ventura, reconciliados

“¿Querían que hable? Basta de fingir porque yo nunca levanté un teléfono porque nunca tuve uno. A mí siempre me llamaron y me metieron en quilombos. Cuando se sacaron la selfie, lo hicieron para promocionar un programa que estaba saliendo en la radio de Cristobal López, que nunca lo tocaron a él, habrá que ver por qué. Cristobal López no se tocó, ¿sabés por qué? Porque después fuimos a laburar todos allá”, disparó.

Luis Ventura contó una anécdota con Jorge Rial, Morena y Rocío (Web)

“Que hable de las reuniones con Lázaro Báez en la casa. ¿Por qué no habla de eso? Yo puedo hablar... de las sociedad que vinieron después, también puedo hablar”, lanzó Ventura.

“Vayan a la gomería a preguntar cuántos bulones me aflojaron la semana pasada. Pregúntele si le tajearon las gomas del auto a Morena. Por supuesto, no se quién fue pero se de dónde viene”, cerró.

