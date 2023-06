Jacqueline, la “mamá” de Morena Rial, rompió el silencio desde Miami: “A Jorge Rial ni lo nombro”

Jacqueline Patoka, considerada por Morena Rial como su madre, utilizó su cuenta de Instagram para abordar varios temas relacionados con su relación con la hija del reconocido conductor de televisión Jorge Rial.

En un tono claro y directo, Jacqueline pidió respeto hacia su persona y su papel en la vida de Morena. Jackie Patoka es una empresaria de 54 años que reside en Miami, y es considerada por Morena Rial como su madre adoptiva. En una entrevista, reveló: “Hoy puedo decir que More es mi hija, del corazón o como quieran llamarlo, pero es mi hija”.

La relación entre ambas comenzó durante una campaña contra el bullying, y desde entonces han compartido muestras de amor en las redes sociales.

En las últimas horas, en su Instagram, Jacqueline declaró: “Un tema que yo quiero hablar y lo voy a hablar por única vez. Porque me han escrito barbaridades, pero la verdad es una sola. Que nadie la sabe, pero opinar, lastimar, hacer bullying es gratis y las redes también son gratis”.

La mujer también aclaró las limitaciones que enfrenta debido a su situación migratoria: “¿Me dicen por qué no vas vos y te encargas de Morena? No puedo salir de los Estados Unidos, chicos, estoy haciendo un cambio de estatus. Entonces, como estoy cambiando de estatus, no puedo salir si no estaría allí con ella”.

Jacqueline hizo hincapié en que su conciencia es su guía y que nadie tiene derecho a decirle qué hacer o cómo actuar: “Quédese tranquilo que mi conciencia y nadie es nadie para decirme y señalarme con el dedo, qué es lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer”.

Morena Rial decidió adoptar a Jakie Patoka como su mamá del corazón.

Cual es la relación entre More Rial y Jacky Patoka (Web)

“¿Me preguntan qué opino del señor Jorge Rial? Ni lo nombro porque él no está en mi vida y es una falta de respeto hacia alguien que cumplió un rol. Bien o mal, no lo sé. O lo sé, pero me guardo mi opinión, ¿vale? No voy a entrar en algo mediático porque en mis redes no me involucro de esa manera”, agregó.

En sus declaraciones, Jacqueline dejó claro que está enfocada en cuidar y apoyar a Morena: “Estoy solamente para cuidar y apoyar a Morena. Morena es una mamá que tiene un hijo. Y, que necesita salir adelante, okey eso es lo único que me importa, lo demás son chusmerios”.

