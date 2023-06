Morena Rial enfrentó los rumores de romance con el abogado Alejandro Cipolla y fue contundente

Morena Rial sigue en el ojo de la tormenta tras declararle la “guerra” a Jorge Rial luego de que dijera en los programas de televisión, entre muchas otras cosas, que fue internada en una clínica psiquiátrica en contra de su voluntad, sin razón alguna y con la complicidad de profesionales de la salud.

En medio de los rumores de romance con Alejandro Cipolla, su abogado, en el programa La tarde del nueve, Morena Rial fue consultada por el tema y la dejó picando: “No estoy saliendo con Ale, o sea es mi vida entera, pero no”.

Morena Rial y Alejandro Cipolla. Foto: Web.

“No tuvieron una cosita ahí” le dijo la conductora del programa Pia Slapka a lo que More respondió delatándose sola: “No no, todavía no, estamos bien, estamos ahí” y agregó “por ahora somos amigos” dejando en evidencia que no le cierra las puestas.

Ante la insistencia de los panelistas, ella aclaró que “todavía no pasó nada” y volvió a embarrarse sola al decir “en realidad se separó hace medianamente poco”.

LA GUERRA ENTRE LAS HERMANAS RIAL

Luego de que Morena se enterara de que su hermana Rocío iniciará acciones legales contra ella tras sus polémicas declaraciones sobre la interna familiar, la mediática -fiel a su estilo- comentó en el mismo programa: “La mandó Jorge, ella es el perro de él, trabaja para él. Ella siempre quiso ser como yo y nunca lo va a poder lograr. No es por lo que yo soy en la tele, es porque desde chica siempre estuvo esa competencia”.

Sobre esa misma línea, explicó: “Es como que yo le diga a mi hijo: ‘Tu hermana está hablando mal de mí, mandale una carta documento para no quedar pegado yo como el cag...’”. “Por la plata baila el mono, yo trabajo con mis redes sociales, me entra mucha plata chicos”, añadió More haciendo referencia a que Rocío recibe dinero por estar al lado de Jorge Rial.

