Nati Jota se prendió al "Chorragate" de Morena Rial y bromeó con Fer Dente: “Yo por las dudas…”

Nati Jota comenzó su salto a la fama en el año 2015, cuando fue panelista en ESPN Redes. Luego cubrió los Juegos Olímpicos de 2016, festejados en Brasil y el Mundial de Rusia 2018. En ese mismo año ganó un Martín Fierro Digital a “Twittero más influyente”.

Además de tener participación en otros programas, en 2020, comenzó con Nadie Dice Nada en Luzu TV, canal de YouTube de Nico Occhiato. Allí ganó otro Martín Fierro Digital como Mejor conducción femenina, tiempo antes de abandonar la productora del influencer.

Recientemente, se cruzó de vereda y firmó contrato con el nuevo canal de streaming llamado Olga, liderado por el humorista Migue Granados. En el estudio comparte equipo con Eial Moldavsky y Leti Siciliani, en la franja horaria de 10 a 12 horas – durante el programa de Occhiato-.

Estos grandes pasos que fue dando, la llevaron a Nati Jota a tener un lugar prestigioso en donde representa a muchas mujeres y a las generaciones nuevas que buscan un lugar en el periodismo.

En la noche del viernes, Nati fue invitada a Noche al Dente. para hablar sobre su pasado, que con 29 años tiene bastantes anécdotas que contar, como fue la vez que Ricardo Fort le dio apoyo a la salida de un boliche.

“Yo era muy chica, tendría 17 años y había ido a bailar. Diciendo esto me doy cuenta que van muchos años que hago lo mismo: salir a bailar, embriagarme, bailar y esa noche llorar, que a veces también se repite”, Comenzó Nati Jersonsky, apellido del cual se desprende su diminutivo

“De repente yo vi el Roll Royce de Ricky Fort y yo estaba llorando y me pareció fantástico hacer ‘toc toc’ en la ventanilla. Bajó la ventanilla y le dije ‘hola Ricky, estoy llorando’”.

“Él me dijo ‘sí, veo que estás llorando, ¿y por qué lloras?’. Yo le dije ‘porque hay un chico que no me está tratando bien’ y me respondió ‘no pueden no tratarte bien’ “, concluyó Nati, que igualmente mucho no lo entendió ya que sigue llorando por hombres.

Nati Jota se burló de los robos en LAM

Hace algunos días ocurrió un robo en LAM, el programa que conduce Ángel de Brito por las noches de América TV y que tiene un rotundo éxito. Esto transcendió a los medios y lo trataron muchas veces en el ciclo, cuando comenzaron a surgir algunos nombres de sospechosos, destacándose el de More Rial.

Las sospechas son debido a que la hija de Jorge Rial había sido invitada esa misma noche y estuvo en los camarines donde se perdieron las pertenencias de las panelistas.

Tanta tela dio para cortar este hecho denominado por el mismo equipo de LAM como “Chorragate”, que en su entrada al estudio de Fer Dente, Nati Jota bromeó con ello.

El conductor le consultó porque tenía el celular en la mano si ya había comenzado el programa, a lo que Nati Jota con una sonrisa en la cara le admitió: “Viste lo que paso en LAM con los celulares”, dijo, cerrando que “por las dudas…”