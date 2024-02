Nati Jota dio indicios de que su corazón tiene dueño y es un rostro conocido de Telefe

Natalia Jersonsky, conocida simplemente como “Nati Jota”, vive su vida a pleno, con varios proyectos en camino y otros que le hicieron ganarse un lugar en el espectáculo local, siempre siendo protagonista de momentos que trascienden, como cuando luce a la moda.

El último fin de semana, la periodista que cumplirá 30 años en mayo se mostró muy cerca de Nacho Castañares en una fiesta, lo que provocó todo tipo de rumores sobre lo que esto significa.

Nati Jota fue vista muy cerca de un ex Gran Hermano.

El video se filtró en las redes sociales y muestran a Nati Jota junto a otros ex Gran Hermano, como es el caso de la recientemente eliminada Denisse González – quién subió el video-, Alan Simone, también participante de la reciente edición y Alexis “Conejo” Quiroga.

Nati Jota compartió el último sábado a la noche una divertida salida con varios ex participantes del reality de Telefe, entre ello estuvo el subcampeón de la edición 2022 de Gran Hermano, junto a los antes mencionados y, Mora Jabornisky.

A puro baile, risas compartidas y mucha química, un encuentro cuerpo a cuerpo revolucionó todo. Jersonsky, en medio de unos pasos de baile, se acercó hasta Castañares, le habló al oído y, luego, con toda pasión le besó el cuello, dejando en claro la complicidad, en principio, que tienen entre los expertos en redes sociales.

Pese a la viralización de este video, ni Nacho Castañares, ni Nati Jota han realizado declaraciones ni posteo en redes sociales, afirmando que están a la puerta de un romance.

El posteo de Nati Jota que se puede leer entre líneas, es uno que hizo en X- ex Twitter-, que luego reposteó en su Instagram para dejar claro el mensaje. En el mismo público afirmando: ”Me gusta cualquier cosa que tenga una remera oversize”, resultando esta una típica definición de los looks que usa el ex de La Tora Villar.