Jorge Rial se vengó de Morena Rial y fue por lo que más le duele

Jorge y Morena Rial están enfrentados y la “guerra” familiar pasó varios límites. Luego de que la joven ventiló abiertamente secretos de su padre y mostró pruebas de su mala relación, el periodista le redobló la apuesta y se metió con su hijo.

En diferentes programas, Morena contó que Jorge no está tan presente en la vida de su nieto como lo muestra en las redes. Además, se mostró molesta porque el conductor ya no le paga el alquiler y le cortó otros pagos de ella y de su hijo de los que se hacía cargo.

Este viernes visitó el programa de Karina Mazzocco y se quebró al contar que decidió enviar a su hijo a Córdoba “por seguridad”. Francesco está con su papá porque Morena temió por su vida luego de que “le cruzaron un auto” y se dieron a la fuga.

La decisión también la tomó porque habría recibido una amenaza de parte de su padre a través de un audio de WhatsApp. “Yo te voy a sacar a tu hijo, yo me lo voy a poner en la espalda”, es la frase que le habría dicho Rial a Morena.

La foto que subió Jorge Rial que desestabilizó a Morena Rial

Jorge Rial aprovechó que Francesco, su nieto, no está con Morena y se contactó con él por videollamada. Según contó la joven, lo había hecho solo para provocarla, ya que su hija le había prohibido el contacto con el niño.

El conductor subió una captura de pantalla de la videollamada con el pequeño y escribió: “El amor es más fuerte”. Esta situación molestó a Morena, quien hizo público su miedo por haberse metido con su hijo.

En A La Tarde le preguntaron a la influencer si estaba al tanto de la comunicación que mantuvo con su hijo con su abuelo y expresó molesta: “No, y no se preocupen que no la va a volver a tener. Está prohibido”.

“Hablé con la abuela de Francesco y le dije que no está autorizado”, agregó y de esta manera dejó en claro que dio la orden a la familia paterna del menor de que no atiendan más llamadas de Rial.

