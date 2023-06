More Rial mostró su kit de brujería para ahuyentar las malas vibras y un objeto causó polémica.

Morena Rial lleva varias semanas siendo protagonista de todos los programas de farándula y, tras ventilar abiertamente secretos sobre su padre, compartió en sus historias de Instagram una particular recomendación a sus seguidores para ahuyentar las malas energías.

La joven de 24 años mostró una caja con objeto que le envió una de sus amigas tarotistas.“Es para cuando sentís que te bombardean de todos lados”, comentó.

En el video, More mostró un kit llamado “Arrasa brujerías” que incluye amuletos, aromatizadores, perfumes, sales, jabones y un rosario de color negro que llamó la atención. “Esto es para todas las chicas que siempre me preguntan quién me tira las cartas y cómo me manejo”, recomendó para sus seguidores que están interesados en el tarot.

El rosario de color negro suele utilizase para evitar la envidia y las malas voluntades de los demás. Morena siempre se ha mostrado creyente de este tipo de rituales. Varias veces contó que es devota de San La Muerte, un santo pagano no canonizado por la Iglesia Católica, que incluso lleva tatuado en su piel.

Morena Rial tiene tatuado a San La Muerte y la acusan de hacer ritos satánicos.

MORE RIAL EN UNA “GUERRA FAMILIAR” CON JORGE:

En las últimas semanas, Morena se ha paseado por varios programas de televisión contando que Jorge no está tan presente en la vida de su nieto como lo muestra en las redes sociales. Comentó que el conductor ya no le paga el alquiler y le cortó otros pagos de ella y de su hijo de los que se hacía cargo.

El viernes pasado en el programa de Karina Mazzocco quebró en llanto al aire al contar que decidió enviar a su hijo a Córdoba “por seguridad”. Francesco está con su papá porque Morena temió por su vida luego de que “le cruzaron un auto” y se dieron a la fuga.

Además, contó que la decisión también la tomó porque habría recibido una amenaza de parte de su padre a través de un audio de WhatsApp. “Yo te voy a sacar a tu hijo, yo me lo voy a poner en la espalda”, es la frase que le habría dicho Rial a Morena.

SEGUÍ LEYENDO: